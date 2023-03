Belâbre : démonstration de force entre anti et pro CADA

Pro et anti Cada ont manifesté à Belâbre

Ce samedi matin, il pleut à Belâbre, petit village de 950 habitants au sud de l'Indre. Mais la pluie fine et continue n'aura découragé aucun des deux camps qui se font face au milieu du village, place de la République, de part et d'autres du monument aux morts.

Derrière une grande banderole "Pour un Belâbre généalogique", Lionel, de sa voix de stentor, tonne son soutien au projet : "Avec le réchauffement climatique, nous serons tous un jour réfugiés quelque part. Ouvrons nos cœurs, accueillons les autres. C'est odieux de venir ainsi déverser sa haine et sa xénophobie".

Trois cents manifestants pro-Cada étaient réunis à Belâbre © Radio France - Gaelle Fontenit

Ludivine s'avance. Elle traverse l'espace séparant les deux camps. Fondatrice de l'association l'Union Belâbraise, elle s'oppose farouchement au projet et vient le dire aux pro-Cada : "Ce n'est pas adapté à notre territoire ! Nous n'avons déjà pas d'emplois, pas de transport ! Je crains le choc culturel ! Et tout ce qu'on ne maitrise pas... Regardez à Argenton... Les commerçants demandent la vidéosurveillance suite à l'explosion des violences !". Faux, lui répond Jean Luc Labbé, élu à Argenton-sur-Creuse, où il y a en effet un centre de demandeurs d'asile. "De quel Argenton parle t-on ? J'y vis et tout va bien ! Au début il y a eu des inquiétudes, mais tout se passe bien!"

Ludivine s'inquiète du coût du projet et estime que la vente du site de l'ancienne chemiserie à une association qui souhaiterait y installer un centre d'accueil de demandeurs d'asile s'est faite "en catimini". Sentiment partagé par Yolande, habitante de Belâbre opposée au projet : "On va le mettre dans un ghetto. C'était un village sympathique, il est en train de se dégrader. Ces gens ne pourront pas s'adapter".

Manif et contre manif

A l'origine, l'appel à manifester émanait de l'Union Belabraise et d'un second collectif, Non au Cada, dont la porte-parole est Marie-Odile Truche. Cette dernière, Belâbraise également, promet d'user de tous les recours pour empêcher l'aboutissement du projet. "Je ne suis pas raciste. J'aime les migrants. Mais je suis opposée au projet."

Marie Odile Truch, opposante au CADA de Belâbre © Radio France - Gaelle Fontenit

Mais ces opposants locaux ont mobilisés bien au delà du territoire : parmi les 200 manifestants anti-Cada, la plupart ne sont pas du canton. Des militants du parti Reconquête venus des départements voisins, des élus du RN, des militants d'extrême droite arrivés de Paris spécialement pour cette manifestation forment le gros des rangs. Au delà de cette problématique locale, ils dénoncent la politique d'immigration d'Emmanuel Macron. Une situation qui exaspère les contre-manifestants.

Les partisans du parti d'Eric Zemmour était venus du Loir-et-Cher notamment © Radio France - Fontenit

Ils sont trois cents. Originaires pour beaucoup du canton. Comme Sophie, venue du village voisin. "Je ne voulais pas qu'on associe la haine à l'image des campagnes. Nous avons de la place, nous sommes là pour accueillir". Antoine acquiesce : "L'extrême droite est venue ici pour exister. Mais c'est dommageable pour Belâbre, c'est triste pour ce village qui se fait utiliser". Parmi les pro-Cada figurent également des membres de la Ligue des Droits de l'Homme ou encore de Solidaires.

Un soutien au maire de Belâbre

Quelques élus des communes voisines ont également fait le déplacement. Ils sont venus soutenir le maire de Belâbre, Laurent Laroche, violemment pris à partie depuis l'annonce de ce projet. "C'est très difficile ce qu'il vit actuellement... Je suis venu lui dire le soutien de notre municipalité. Les opposants disent que tout s'est fait en catimini, c'est faux ! Les séances du conseil municipal sont publiques" insiste un élu de Néons-sur-Creuse. Quand à la demande du RN que soit organisé un référundum municipal, elle est balayée par un autre élu : "Un maire ne peut pas organiser un référendum sur une question qui ne relève pas de sa compétence. C'est illégal".

La manifestation aura duré une heure et demie, sans qu'il n'y ait de débordement. Un incident est dénoncé par les opposants au Cada : le fil de leur micro a été sectionné au moment où ils allaient prononcer leurs discours.

85 gendarmes étaient mobilisés.