Belfort : 1100 personnes mobilisées contre l'islamophobie et le racisme

Belfort, France

"Nous sommes Français, nous payons nos impôts et nous vivons comme tout le monde", entend-t-on à plusieurs reprises dans la foule ce samedi à Belfort. Environ 1100 personnes rassemblées, à l'appel de l'association des musulmans du Territoire de Belfort, pour protester contre le racisme et l'islamophobie.

Sur place, beaucoup d'émotion, de colère et d'incompréhension, notamment pour cette polémique autour du voile. Mi octobre, une maman voilée, originaire de Belfort, a été prise à partie par un élu RN lors du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Une attaque de plus à l'encontre des femmes voilées, qui a touché Fadila et Wahiba, venues ensemble au rassemblement. "Cela nous a fait pleurer", glissent-elles. "Pourquoi s'arrête-t-on au voile ? On veut juste pratiquer librement notre religion", s'indigne Samira, une autre manifestante.

Les manifestants se sont retrouvés place Corbis, avant de se rassembler devant la préfecture. © Radio France - Adeline Divoux

"Mon voile n'est pas un danger"

Ces derniers jours, les sénateurs ont voté pour la proposition de loi interdisant le port du voile lors de sorties scolaires pour les mamans accompagnatrices. "Mon voile n'est pas un danger", se défend Faouzia. "Dans les quartiers, la plupart des mamans qui participent aux sorties sont voilées, donc si nous ne pouvons pas être là, ce seront les enfants qui seront pénalisés, parce qu'il n'y aura pas de sortie, tout simplement", poursuit cette Belfortaine. "Bientôt, il y aura une sortie pour ma fille et je ne pourrai pas y participer à cause de la loi. Qu'est-ce que je peux lui expliquer ? Que maman n'est pas la bienvenue ? C'est une injustice", ajoute-t-elle encore.

Beaucoup de femmes voilées présentes dans la manifestation pour défendre leurs droits. © Radio France - Adeline Divoux

Rassemblement national le 10 novembre

Les manifestants se sont rassemblés place Corbis, avant de rejoindre la préfecture. Devant le bâtiment, Ali Sahab, président de l'association des musulmans du Territoire de Belfort, a lu une lettre à destination du président de la République Emmanuel Macron. Il l'a remise au préfet David Philot.

"On demande à ce que les citoyens français de confession musulmane soient traités de la même façon que tout le monde, on ne demande pas de privilèges, mais tout simplement l'application de la loi", a d'ailleurs déclaré Ali Sahab.

Un prochain rassemblement, cette fois-ci national, est prévu à Paris le 10 novembre prochain.