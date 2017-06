A Belfort, 130 000 euros pour financer des projets citoyens

Pour la troisième année consécutive, la ville de Belfort lance son appel à projets participatif. Jusqu'au 31 juillet, vous pouvez proposer un projet d'intérêt général. S'il rentre dans dans les critères de la ville, il sera soumis au vote des Belfortains, et pourra peut-être être financé.

Vous avez un projet pour votre quartier ? La ville peut peut-être le financer ! Cela s'appelle le "budget participatif" et c'est la troisième édition cette année. A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 juillet, vous pouvez proposer vos projets, qui doivent avoir un intérêt général et relever des compétences municipales : cela peut être la création d'une aire de jeux, un jardin collectif ou la rénovation d'un terrain de sport, par exemple. Ensuite, la ville fait le tri, et à partir du mois d'octobre, tous les Belfortains pourront voter pour choisir les projets qui leur plaisent le plus. A la fin, il y aura entre cinq et dix idées retenues, pour un budget total de 130 000 euros. Elles seront validées en conseil municipal au mois de décembre.

Des composteurs collectifs, un terrain de basket rénové...

L'année dernière, à titre d'exemple, 74 idées ont été déposées, 14 ont été soumises au vote, et 8 projets ont été retenus à terme. Inutile d'avoir un projet complètement ficelé, explique Delphine Mentré, adjointe au maire de Belfort chargée de la consultation citoyenne : "Nous demandons vraiment d'avoir juste une idée, nous travaillerons ensuite avec chacun des Belfortains pour voir comment cela peut être faisable. Les années précédentes, nous avons rencontré les habitants sur le terrain pour affiner avec eux leurs projets". Des projets très variés : "Des composteurs collectifs qui vont être installés à Barres et Monts, un espace convivial au Fort Hatry, un terrain de basket rénové au collège Châteaudun..."

Je me dis que plus tard, je passerai devant le terrain et je me dirai que j'ai pu le faire construire ! - Noam, jeune porteur de projet

Ce projet de rénovation de terrain de basket, par exemple, ce sont des jeunes du quartier qui en ont eu l'idée, parce que l'ancien était vétuste, en pente, et mal éclairé. Noam Horbach, l'un des habitués du terrain, a soumis le projet sans grand espoir : "Je me suis dit que ça ne passerait pas, le basket, ça n'intéresse pas forcément grand monde..." Et finalement, il a été plébiscité, avec 400 votes, grâce à une forte mobilisation sur les réseaux sociaux. Les jeunes auront donc un terrain tout neuf, d'ici la rentrée. Noam est fier : "Je me dis que plus tard, je passerai devant et je me dirais que j'ai pu faire construire cela !"

Pour déposer votre idée, ça se passe sur un site dédié, Belfort Et Vous.