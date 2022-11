Belfort : 500 motards réunis contre la mise en place du contrôle technique pour les deux-roues motorisés

Les motards de la région s'étaient donné rendez-vous à 11h30 derrière la Maison du peuple à Belfort. Ils étaient près de 500 à se retrouver pour une opération escargot jusqu'à Montbéliard en début d'après-midi. L'objectif : dénoncer la décision du Conseil d'Etat le 31 octobre dernier de réinstaurer le contrôle technique pour les deux-roues motorisés. Samedi 26 novembre, des dizaines de rassemblements étaient organisés dans le pays par la Fédération française des motards en colère (FFCM). Pour ces passionnés de moto, une telle mesure est tout simplement inutile. "Tous les organes de sécurité sont visibles sur nos engins. Chacun est responsable, fait un contrôle, vérifie la pression des pneus, l'état des plaquettes de frein.... A part si on est suicidaire, on est obligé de faire ces vérifications", explique Hubert, motard depuis près de 40 ans.

Un coût estimé du contrôle technique entre 40 et 80 euros

Parmi les raisons de la colère des motards : le coût de ce contrôle technique. Il est estimé entre 40 et 80 euros. "Pour les personnes qui ont des petites motos parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, c'est une dépense en plus. Mettre plusieurs dizaines d'euros dans un contrôle technique, c'est ne pas pouvoir changer ses pneus et rogner sur sa sécurité", estime Francis, motard venu du Haut-Rhin pour manifester.

La fédération française des motards en colère du territoire de Belfort prévoit d'autres mobilisations cet hiver. © Radio France - Emma Steven

Pour ces manifestants, imposer un contrôle technique est d'autant plus inutile que la sécurité est déjà assurée par deux visites obligatoires chez le concessionnaire chaque année. "On a entendu dire que les centres agréés les plus proches seraient à Strasbourg et à Dijon. Faire 300 km pour payer 60 euros un contrôle alors que notre moto est nickel, c'est complètement stupide !", renchérit Philippe.

Obliger les motards à faire un contrôle technique, ce n'est pas ce qui va renforcer la sécurité des utilisateurs de deux-roues motorisé, estime les manifestants. Selon la mutuelle des motards, moins de 0,3% des accidents sont dû au mauvais entretien des motos. "Ce qu'il faut, c'est de la formation aux dangers à moto, mais aussi doubler les barrières de sécurité sur les routes, réaménager certaines routes en très mauvais états", explique Marcel Jardot, le coordinateur départemental de la Fédération française des motards en colère dans le Territoire de Belfort. Pour faire entendre sa voix, la FFMC sera reçue par le directeur de cabinet du préfet mardi 29 novembre prochain.