EN IMAGES - Cathédrale de Belfort : ils allument des cierges et prient pour Notre-Dame

Céline et sa famille sont venu brûler des cierges et prier à la cathédrale Saint-Christophe de Belfort.

Belfort, France

Moins de 24 heures après l'incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'émotion était encore forte chez les Belfortains. Quelques dizaines de paroissiens se sont recueillis ce mardi matin en la cathédrale Saint-Christophe de Belfort, en brûlant un cierge et en faisant une prière.

Les belfortains veulent faire un don

Plusieurs habitants, présents dans la cathédrale, affirmaient déjà ce mardi vouloir participer aux collectes de dons pour restaurer la cathédrale Notre-Dame de Paris. Au niveau national, mardi vers 17h, 750 millions d'euros de promesses de dons avaient déjà été réalisées, selon un décompte réalisé par l'AFP.

Merci mon Dieu d'avoir écouté nos prières, notre cathédrale se relèvera"

Mardi matin, les belfortains pouvaient écrire un message sur le registre habituel de prières mis à la disposition des paroissiens. © Radio France - Léo Limon

"On va donner, en proportion de nos revenus bien évidemment, on ne va pas faire comme la famille Pinault, mais on va donner c'est certain", a témoigné Delphine, venue avec sa fille Célestine. Les plus jeunes se sentent également mobilisés : "mon fils de 13 ans, veut consacrer l'argent qu'il gagne avec le baby-sitting à la reconstruction de Notre-Dame", explique Céline. Plusieurs cagnottes en ligne ont été lancées pour permettre aux Français de faire un don.

"Blessée dans son sein, Notre-Dame n'est pas à terre ce matin", pouvait-on lire sur l'un des messages. © Radio France - Léo Limon