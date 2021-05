Belfort : avant les "Jours Heureux", le début des beaux jours au marché aux fleurs Belflorissimo

"Nous retrouverons les Jours Heureux" avait promis Emmanuel Macron il y a un an. En attendant le déconfinement complet, prévu pour le 30 juin, c'est un avant-goût des beaux jours qui débute sur les bords de la Savoureuse à Belfort. Le salon Belflorissimo se tient jusqu'à dimanche soir place Corbis.

Mais le marché aux fleurs 2021 n'est pas complètement comme dans le monde d'avant... On s'en rend compte dès l'entrée : un grand portail indique le nombre de personnes présentes dans l'enceinte du site. "Les entrées et les sortie sont comptabilisées de manière instantanée pour respecter les consignes sanitaires", explique Frédéric Blanc, le président de l'association du Marché aux Fleurs.

A l'entrée du site, les entrées et les sorties sont comptabilisées pour respecter la jauge maximale de 1.800 personnes. © Radio France - Théo Hetsch

Il surveille ce chiffre comme le lait sur le feu, pour qu'il ne dépasse pas la jauge de 1 800 visiteurs. "On a des signaleurs présents pour gérer le flux de personnes et on a mis en place une zone d'attente si besoin", poursuit-il. Par ailleurs, juste après l'entrée, des lavabos mobiles sont installés pour se laver les mains

Un "effet confinement" qui dope le jardinage ?

Des contraintes certes, mais au moins cela permet aux 30 exposants et commerçants de vendre. "On doit certes composer avec des barrières et une jauge, mais on est très contents d'être là déjà", salue Cyrielle Cordier, maraîchère dans le Doubs et habituée de Belflorissimo depuis plusieurs années. "Le confinement l'an dernier a poussé beaucoup de gens à commencer un jardin, et j'espère que cette tendance va se poursuivre", estime la maraîchère.

Le salon Belflorissimo est ouvert ce samedi de 9h à 18h45 puis dimanche de 9h à 18h sur la place Corbis à Belfort.