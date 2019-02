Belfort : coup d'envoi des animations avant l'arrivée du Tour de France en juillet prochain

Belfort, France

Le compte à rebours a commencé ! Le 12 juillet prochain, le Tour de France partira de Belfort pour la 7e étape, la plus longue de l'édition 2019 (230 kilomètres). Les coureurs prendront le départ près du marché Fréry, où vous pouvez déjà pédaler, puisque la municipalité a lancé lundi 18 février la première grande animation avant l'arrivée du peloton l'été prochain.

REPORTAGE FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD / CLEMENT LACATON Copier

Vélos connectés

Tous les soirs, jusqu'au 4 mars (18h-22h), vous pouvez prendre place sur des "vélos connectés", et faire travailler vos mollets pour illuminer la façade du marché Fréry. Tout un symbole, puisque la future ligne de départ sera située à quelques mètres de là.

Coup d'envoi des animations à Belfort avant l'arrivée du Tour de France le 12 juillet. © Radio France - Clément Lacaton

Concours photo

Ces trois vélos, fournis par un célèbre magasin de sports, ressemblent à des vélos d'appartement. Chaque cycliste éclaire une partie de la façade et si l'on s'y met à trois, on a droit à une grande animation lumineuse, se réjouit Pierre-Jérôme Collard, adjoint au maire en charge des sports : "On va mettre en place un petit concours, avec une photo à prendre, déguisés, en groupe, on peut imaginer plein de choses. Les gens vont nous envoyer des photos et un jury va élire la photo la plus sportive, la plus décalée, en rapport avec le Tour de France, avec des lots plus ou moins importants à gagner."

Le but est de sensibiliser au fait que Belfort soit ville étape."

Coup d'envoi des animations à Belfort avant l'arrivée du Tour de France le 12 juillet. © Radio France - Clément Lacaton

Premiers tours de roue avant le jour J. Même le maire de Belfort Damien Meslot s’y est mis, pour la bonne cause : "Le 12 juillet, tous les cyclistes du peloton du Tour de France seront à Belfort et jusque là, tout le compte à rebours va être ponctué d'un certain nombre d'événements, celui-ci est le premier. Le but est de sensibiliser au fait que Belfort soit ville étape, et que les gens puissent passer de bons moments autour de ce magnifique événement."

A suivre donc dans les prochains mois : des animations sportives, des expos photos, une dictée du Tour de France, la découverte du parcours à travers la ville, et la révélation dans quelques semaines de l'emplacement exact de la ligne de départ, à quelques mètres du marché Fréry.

Belfort-Châlon sur Saône, 7e étape du Tour de France, le 12 juillet