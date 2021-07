Belfort : Gendarmes, policiers et gardes-champêtres réunis en forêt de Salbert pour lutter contre les rodéos

Les autorités se mobilisent pour lutter contre les rodéos dans le Territoire de Belfort. Sous l'impulsion du ministère de l'Intérieur, depuis un mois, les forces de l'ordre multiplient les opérations. Pour la huitième, ce mardi après-midi, de 14 h à 16 heures, ils étaient venus en nombre pour faire déguerpir les contrevenants.

L'objectif de cette opération menée par le commandant de police Christophe Jan est simple : pas de quartier pour les rodéos. "Si vous contrôlez un engin, bien évidemment la tolérance est de zéro", précise-t-il aux 21 effectifs déployés sur cinq points d'entrée de la forêt du Salbert. Parmi eux, on pouvait observer huit fonctionnaires de police, six agents de la police municipale, quatre gendarmes ainsi que deux agents de l'Office Nationale de la forêt et deux gardes-champêtres.

Cette forêt est un lieu où des gens venant des villes, viennent s'adonner aux rodéos

"Même si nous ne sommes pas en milieu urbain, cette forêt est un lieu où des gens venant des villes, viennent s'adonner aux rodéos", précise encore le commandant Jan. Ce sont principalement les moto-cross qui posent problème. Une nuisance insupportable pour les habitants qui vivent en lisière de forêt. "C'est très bruyant, c'est très dangereux aussi. Cela m'étonne qu'il n'y ait pas eu d'accidents", précise Emmanuel, un riverain. De son côté, sa femme Bernadette assure que les rodéos sont récurrents. "C'est surtout les week-ends entre 17 h et 19 h. On s'y attend et tout d'un coup on entend les quads, les motos. Je suis même parfois réveillée à 4 h du matin par des bruits d'engin."

Mais ils le reconnaissent, ces dernières semaines, les rodéos ont diminué grâce notamment à la présence de plus en plus fréquente des forces de l'ordre. Pour preuve, ce mardi, les effectifs ont fait chou blanc ou presque, avec une amende pour non port de casque et un deux roues qui a pris la fuite. Un maigre résultat qui sonne comme une victoire pour le commandant Jan. "Le fait qu'il n'y ait pas de deux roues est plutôt positif car, de part notre présence, les usagers ne sont pas inquiétés par les rodéos. Et pour assurer la quiétude de tous, chaque semaine la police de Belfort organise 2 opérations anti-rodéo.

Préserver la faune et la flore

Une absence d'amateurs de rodéo qui rassure aussi les agents de l'Office Nationale de la Forêt. "Depuis trois ans, on a observé une forte augmentation du nombre de rodéos dans la forêt du Salbert. Ces rodéos posent des problèmes sur la végétation et la régénération des forêts et cela trouble la faune sauvage. Les animaux se rapprochent des habitations et des routes, ce qui provoque des collisions", assure Thibault Roy, technicien forestier territorial à l'Office Nationale des Forêts qui assure que pour l'instant les effets ne sont pas irréversibles.