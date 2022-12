Belfort : Kendji Girac enflamme la place d'Armes

Ses fans ont parfois fait des dizaines de kilomètres pour le voir. Ce samedi 3 décembre, l'artiste Kendji Girac se produisait place d'Armes à Belfort pour le lancement du Mois givré. Un lancement en grande pompe des festivités de Noël pour la ville. Dès les premières notes de sa chanson la plus connue, Andalouse, tous les spectateurs sont séduits. "Il vit sa musique et ses chansons. Il est jeune, dynamique, sa musique est super. C'est quelqu'un qui ne se prend pas la grosse tête et c'est ca que j'aime chez lui", explique cette admiratrice venue du Doubs.

Même pour ceux qui connaissent à peine l'artiste, ce concert était immanquable. "C'est pas tous les jours qu'un artiste de son envergure vient à Belfort, rien que pour l'ambiance, on était obligé de venir. Et on ne regrette pas du tout !", raconte Louis. Avec son groupe d'amis, ils sont venus profiter de l'ambiance. Une ambiance bon enfant, ou beaucoup de familles, téléphone en main, immortalisent ce moment en famille.

Dès le début du concert, les spectateurs se sont pressés sur le kiosque pour mieux voir leur artiste préféré. © Radio France - Emma Steven

"Il n'y a pas trop de monde, on peut se mettre pas trop loin de la scène pour chanter et pour écouter. Il y a même des grands écrans pour mieux voir Kendji Girac, franchement, c'est super", estiment Marie et Paul. Ce couple n'a pas voulu manquer l'occasion de voir en concert l'artiste avant d'aller prendre un vin chaud sur le marché de Noël. Après trente minutes de concert, les spectateurs repartent dans le calme, avec des étoiles pleins les yeux mais avec un regret : que le concert n'ait duré que trente minutes.