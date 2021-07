Belfort : l'association Art et Lumière fait don d'un vitrail aux soignants de l'Hôpital Nord Franche-Comté

Les soignants seront mis à l'honneur, ce jeudi 8 juillet. Cinq membres de l'association Art et Lumière d'Étupes se rendront à l'hôpital Nord Franche-Comté afin de remettre un vitrail. Ce don est un hommage rendu aux professionnels de santé qui se sont mobilisés tout au long de la crise sanitaire.

"L'idée nous est venue lors du premier confinement. On échangeait entre les membres de l'association et on s'est dit pourquoi pas remercier les soignants. De plus, on avait beaucoup de gens autour de nous qui étaient touchés par le virus, qui se trouvaient à l'hôpital et qui souffraient. Nous savions que les soignants étaient très mobilisés pour les aider", explique Christian Joubert, le président de l'association. La structure regroupe une trentaine de bénévoles qui se rassemblent pour produire des vitraux au plomb, avec la technique fusing ( la fusion du verre à haute température).

Un vitrail frappé de la devise comtoise

Ce vitrail représente, dans un cœur, des soignants aux mains gantés qui repoussent des virus. L'oeuvre est frappée de la devise comtoise "Comtois, rends-toi! Nenny, ma foi". "Nous avons trouvé qu'elle s'adaptait bien à la situation car les soignants ont fait comme les Dolois en 1636, ils ont résisté. Ils ont refusé de se soumettre au virus", ajoute Christian Joubert.

Le vitrail sera installé dans le réfectoire des soignants de l'hôpital, comme pour leur rappeler au quotidien leur courage durant la crise sanitaire.