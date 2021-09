Belfort : la marionnette géante, Amal, alerte sur le devenir des enfants réfugiés

Plus de 3 mètres 50 de haut, Amal, n'est pas passée inaperçue ce jeudi à Belfort. La marionnette géante a fait une halte dans la Cité du Lion pour sensibiliser au sort des enfants migrants.

Elle s'appelle Amal (qui signifie "espoir" en arabe). Elle mesure près de 4 mètres de haut (3m 66 exactement) et impossible de la rater ce jeudi en fin d'après-midi à Belfort. Cette marionnette géante à l'effigie d'une fillette syrienne qui sensibilise sur le sort des enfants réfugiés, a fait une halte dans la Cité du Lion. D'abord place d'Armes puis place Corbis, une déambulation orchestrée par le théâtre du Granit, avec l'aide d'artistes et d'associations de quartier.

Près de 500 personnes ont accueilli Amal, partie de Turquie en avril pour rejoindre sa mère en Angleterre, une marionnette symbole des mineurs isolés étrangers en Europe.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Amal a reçu des messages de soutien lors de son passage à Belfort © Radio France - Hervé Blanchard

. © Radio France - Hervé Blanchard

La marionnette Amal doit rejoindre Manchester, fin de son périple en novembre. Prochaine étape, l'Allemagne et Stuttgart. Sachez qu'un collectif d'artistes 100% belfortains a crée une musique et un clip sur la marche d'Amal. Clip disponible sur internet "walkwithamal" et sur youtube.