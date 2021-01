Belfort : la médaille d'honneur pour Matéo et Kellyan, les héros du Parc de la Douce

Chose promise, chose due. Matéo et Kellyan ont reçu la médaille d'honneur du Département ce mercredi après-midi lors d'une cérémonie à la caserne des pompiers de Belfort Sud à Danjoutin. Ces deux adolescents de 13 ans se sont retrouvés à la Une des journaux après avoir sauvé de la noyade un père et son fils de trois ans tombés dans l'eau glacée de l'étang du Parc de la Douce dimanche dernier. Ils n'avaient pas hésité à leur porter secours.

C'est assez incroyable de recevoir des médailles

Sur France Bleu Belfort Montbéliard, les deux collégiens s'étaient dits "surpris" de cette reconnaissance. "Pour moi, c'est assez incroyable de recevoir des médailles alors que j'ai juste aidé une personne qui en avait besoin, tout simplement", avait notamment réagi Matéo, en classe de 4e au collège Simone Signoret de Belfort. Kellyan est lui scolarisé en 4e au collège Léonard-de-Vinci à Belfort. Ils résident tous les deux dans le quartier de la Pépinière à Belfort.

Deux autres médailles à venir

Un dossier sera également étudié par la Préfecture dans les jours qui viennent pour remettre aux deux jeunes une autre médaille pour acte de courage et de dévouement. Le samedi 23 janvier, une cérémonie sera également organisée à la mairie de Belfort : Matéo et Kellyan seront élevés au titre de citoyens d'honneur de la Ville de Belfort.

"Kellyan et Matéo, vous faites la fierté de vos familles, de vos camarades des collèges Léonard de Vinci et Simone Signoret de Belfort et de l’ensemble des Terrifortains. Vous avez porté secours, au péril de votre vie, à un père et son fils en difficulté, dans des conditions de danger et d’extrême urgence", a déclaré Florian Bouquet, président du Conseil départemental du Territoire de Belfort.

Nous sommes tous extrêmement fiers de vous

"Vous êtes nos héros de ce début d’année. Merci pour votre bravoure. Merci pour votre sens du courage et votre dévouement. Nous sommes tous extrêmement fiers de vous et de votre geste exemplaire. Votre noble action prouve que la solidarité n’est pas un vain mot".