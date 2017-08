Belfort : la place d'Armes bientôt piétonnisée

La place d'Armes à Belfort va devenir piétonne : c'est un test que met en place la mairie pendant un mois à partir de ce lundi 7 août. De 19 heures à 1 heure du matin, il ne sera plus possible de circuler en voiture ou en deux-roues autour de cette place.

Priorité aux piétons à Belfort : la place d'Armes, au cœur de la vieille ville, ne sera plus accessible aux véhicules et aux deux-roues à partir de ce lundi soir, à 19 heures. Ce dispositif est testé pendant un mois par la mairie, avant un renouvellement s'il fonctionne.

"On n'en pouvait plus des motos, des quads, qui font le tour parfois plusieurs fois en pétaradant" — Un Belfortain, habitué des bars de la place d'Armes

Les habitants et clients des bars et restaurants de la place sont plutôt ravis de cette mesure : "Certains font parfois le tour plusieurs fois, en pétaradant et en faisant beaucoup de bruit, c'est désagréable pour tout le monde !", confie l'un d'eux. Pour d'autres, il faudrait idéalement étendre cette mesure au reste de la journée : "Le soir, ça ne sert à rien, il n'y a pas énormément de monde, explique un client régulier du Saint Christophe. C'est en journée qu'il faudrait interdire aux véhicules de circuler, ne serait-ce que pour les enfants, c'est dangereux ici ! Un jour, il va y avoir un accident !"

Les commerçants divisés

Chez les commerçants autour de la place d'Armes, on est partagés sur cette mesure. En été, c'est le soir que l'affluence est la plus forte. Pour Christelle, serveuse chez Mamma Emilia, cela risque de décourager les clients : "Comment vont faire les clients pour accéder à un parking près de la vielle ville ? s'inquiète-t-elle. Ça part d'une bonne intention, et je comprends que les habitants soient dérangés par le passage des véhicules, mais les restaurants ou bars comme nous risquent d'être pénalisés". Massimo tient le restaurant la Piazzetta en face, et ne se plaint pas, au contraire : "Dans toutes les villes, on est déjà habitués à se garer en dehors de la vieille ville. Il faut forcément trouver une place un peu plus loin, mais c'est simplement une habitude à prendre, pour les Belfortains, et les touristes, eux, comprendront très bien j'en suis sûr. Il faut peut-être penser à mettre en place une navette, qui fait le lien entre d'éventuels nouveaux parkings, et la vieille ville ! Tant que c'est simple, les gens viendront", assure-t-il, souriant.

Modification de la circulation

De 19 heures jusqu'à 1 heure du matin (sauf le samedi, ou l'interdiction sera rallongée jusqu'à 2 heures), il sera interdit de circuler autour de la place d'Armes, au niveau de l'hôtel Saint-Christophe et de la rue des Nouvelles, au niveau de la rue Bardy entre la salle des fêtes et le tribunal. Des panneaux seront installés autour de la place de la République, en arrivant par la porte de Brisach, par la rue Metzger à l'arrière de la mairie, devant le parking de l'Arsenal. Des barrières seront installées par un agent de sécurité qui veillera à la circulation.