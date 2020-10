Belfort : le Crédit municipal estime gratuitement vos objets de valeur

Bijoux, œuvres d'art, bouteilles de vin, tableaux, ... Vous pourrez faire estimer vos objets de valeur gratuitement ce mercredi à Belfort. C'est ce que propose le Crédit municipal dans ses locaux de la rue de l'As de carreau de 9h à 12h. Un commissaire priseur sera sur place pour accueillir les particuliers et chiffrer les biens.

Les gens pourront repartir avec de l'argent immédiatement - Yann Py, directeur du Crédit municipal de Belfort

Après avoir présenté leur objet de valeur, les particuliers se verront proposer une estimation gratuite. Ils pourront se contenter de connaître le prix de ce bien ou alors solliciter un prêt sur gage voire la vente de l'objet lors de la prochaine vente aux enchères. " On peut apporter n'importe quel objet à partir du moment ou il a une valeur reconnu sur le marché. Ca peut être des objets d'arts, des tableaux, des bouteilles de vin de collection, de très beaux bijoux, de la verrerie, de la cristallerie. Tout est possible. On peut solliciter un prêt et repartir avec l'argent en direct ou demander la vente. Au moment du dépôt, on fera une avance sur cette vente et les gens pourront repartir avec de l'argent, des liquidités immédiatement", explique Yann Py, directeur du Crédit municipal de Belfort.

Inspirée de l'émission "Affaire conclue" sur France 2

Le banque solidaire s'inspire de l'émission de France 2 « Affaire conclue » présentée par Sophie Davant." On a déjà eu beaucoup de sollicitations. On attend effectivement beaucoup de monde", ajoute le responsable de l'agence qui n'exclut pas de jouer les prolongations dans l'après-midi. Il organisera deux autres demi-journées d'estimations gratuites toujours à Belfort les 18 novembre et 9 décembre. Pour l'ensemble de ces rendez-vous, le port du masque sera obligatoire.