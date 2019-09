Belfort : le nouveau complexe aquatique ouvrira au printemps 2020

Belfort, France

Les grandes manœuvres se poursuivent sur le chantier de la nouvelle piscine couverte des Résidences à Belfort. Le nouveau complexe comprendra un nouveau bassin de 25 mètres avec six couloirs au lieu de quatre actuellement, un bassin ludique de 300m2 et un espace détente (hamam, jacuzzi, sauna). Il remplacera l'actuelle piscine couverte devenue trop vétuste (qui sera prochainement rasée) et va pallier au manque de bassins dans le Grand Belfort.

La toiture bientôt posée

Le chantier est protégé par d'immenses palissades. Une grue jaune surplombe les lieux. Au sol, une pelleteuse débarrasse les derniers gravats. A travers les barrières de ce vaste chantier, on aperçoit les deux bassins qui ont déjà été creusés. Il reste la charpente métallique et la toiture à poser avant tous les travaux intérieurs. La pose de la toiture doit intervenir à la mi septembre.

A travers les barrières du chantier, on devine les deux bassins de natation © Radio France - Nicolas Wilhelm

" C'était une nécessité pour le Grand Belfort. Cela fait 38 ans que je suis dans les piscines. La piscine couverte, je l'ai vu dépérir. Elle était en fin de vie. Ce nouveau complexe est le bienvenu. Aujourd'hui, le gros oeuvre est terminé. Il ne manque que la toiture et les travaux intérieurs à réaliser" explique Alain Loeby, responsable technique des piscines au Grand Belfort. L'ancienne piscine couverte sera ensuite rasée. Le nouveau complexe aquatique va s'étendre sur 3 400 m2.

Du froid pour faire du chaud

Ce complexe aquatique sera beaucoup moins énergivores que l'ancien. " L'énergie des compresseurs qui servent à fabriquer la glace de la patinoire situé à proximité sera utilisé pour faire chauffer les bassins. On ne dépensera pas plus au niveau calorique" explique Florence Besancenot, vice-présidente au Grand Belfort en charge des grands équipements sportifs.

Le budget de ce nouveau complexe s'élève à 12 millions d'euros.