Belfort : le parking place de la République définitivement fermé et la zone entièrement renouvelée

Pour se garer dans la vieille ville de Belfort, il faudra désormais aller au parking de l'Arsenal. A partir de ce lundi 16 janvier, le stationnement sur la place de la République est interdit. Des grands travaux de végétalisation vont commencer, entraînant la suppression de toutes les places de parking et un changement de sens de circulation. Deux côtés de la place vont être piétonnisés, entre la rue des Nouvelles et le débouché de la rue du Manège, et devant la salle des fêtes et le tribunal. La circulation se fera désormais à l'arrière, rue Georges Pompidou. L'intersection entre les rues de la Cavalerie et du Docteur-Fréry sera modifiée pour permettre de sortir de la vieille ville.

Donner plus d'espace aux piétons

Une nouvelle piste cyclable doit aussi voir le jour pour relier la place de la République à la gare. Pour la mairie, cette transformation doit permettre de donner plus d'espace aux piétons. "Nous avons fait une consultation et 70% des habitants ont voté pour ce projet. La place sera beaucoup plus agréable, elle deviendra un lieu de détente absolument parfait", estime Jean-Marie Herzog, adjoint aux travaux à la mairie de Belfort. La place de la république va être végétalisée : des arbres et un miroir d'eau plutôt qu'un parking, c'est une bonne nouvelle pour cette Belfortaine : "si tout devient vert et piéton, on sera rassuré, on pourra sortir autant qu'on veut. Si c'est une question d'aller se garer un peu plus loin, de marcher et de se faire du bien, autant le faire !".

Des pancartes ont été installées pour informer les utilisateurs. © Radio France - Emma Steven

Mais ce réaménagement a tout de même du mal à passer chez certains automobilistes habitués de ce parking, comme Eric : "quand je me gare ici, c'est pour accéder aux banques ou aller déjeuner dans un des restaurants de la vieille ville. C'est pratique, c'est le seul endroit dans cette zone où on peut se garer". Difficile de trouver une place de stationnement dans la vieille ville, et ce sera désormais pire. "Je ne viendrai plus à Belfort si je ne peux pas me garer", affirme cette habitante d'Anjoutey qui vient souvent faire ses courses dans le quartier. Mais ceux qui risquent d'être pénalisés, ce sont "surtout les commerçants et les restaurateurs. C'était facile de se garer ici pour aller boire un verre le soir ou pour aller manger un bout, maintenant ca va être compliqué", estime cet autre automobiliste qui n'envisage pas pour autant d'arrêter de fréquenter le quartier. La fin des travaux est prévue pour avril 2024.