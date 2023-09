Belfort : le Secours populaire distribue 750 kg de fournitures scolaires pour la rentrée

C'est bientôt l'heure de la rentrée...et elle va coûter plus cher cette année ! 6% de plus que l'année dernière selon le panier France Bleu qu'on vous dévoilait la semaine dernière. Cette semaine, le Secours populaire du Territoire de Belfort distribuait des fournitures scolaires à ses bénéficiaires. 750 kilos de matériel récupérés auprès du magasin Auchan de Bessoncourt. De quoi permettre aux familles dans le besoin d'aborder la rentrée avec le sourire.

Distribution de sourires

Amer, 11 ans, rentre en sixième avec un nouveau sac, rempli d'affaires. "J'ai des cahiers, une règle, encore des cahiers, des feuilles, des stylos, une colle, les choses importantes", détaille-t-il. Bien équipé, le jeune garçon se réjouit de reprendre les cours. "Je suis pressé, parce que j'adore l'école", confirme-t-il, sous le regard complice de sa maman.

750 kilos de matériel ont été récupérés auprès du magasin Auchan de Bessoncourt © Radio France - Nicolas Joly

Les bénévoles assurent la distribution de fournitures, le sourire aux lèvres, eux aussi. Ces moments de joie, "c'est le plus important" pour Imen, membre du Secours pop depuis deux ans. "Quand on les voit heureux, on est obligé d'être content, et puis ça fait plaisir de leur faire plaisir", dit-elle. Joie partagée par les deux salariées d'Amazon, partenaire de l'opération, venues prêter main forte.

La misère ne prend pas de vacances

Mais derrière les sourires se cache une frustration. Celle de voir chaque année de plus en plus de familles dans le besoin. "On pale de gratuité de l'école en France, on en est loin", déplore Jacqueline Guiot, secrétaire générale du Secours populaire du Territoire de Belfort. "Alors qu'on pensait que la misère allait s'éteindre en France, j'ai l'impression qu'on a fait un bond de 10 ans en arrière depuis le Covid-19".

