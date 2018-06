Une vente aux enchères un peu particulière s'est déroulé ce jeudi à Belfort à la nouvelle salle des ventes avenue de l'Espèrance. Plus de 300 bijoux étaient proposés à l'achat provenant de prêts sur gage contractés par le Crédit Municipal, l'établissement public de crédit et d'aide sociale.

Belfort, France

Plus de 300 bijoux ont été vendus aux enchères ce jeudi à la salle des ventes de Belfort. Il s'agit de biens que les propriétaires n'ont pas récupéré après avoir contracté des prêts sur gage. Ce système permet à des personnes d'obtenir rapidement de l'argent en liquide en cas de besoin urgent. Une facture imprévue par exemple. Il leur suffit de déposer un objet de valeur (bijoux, œuvres d'art, argenterie) auprès du Crédit Municipal qui verse la somme après estimation du bien. En échange, le donateur rembourse les intérêts tous les six mois. Un contrat peut-être prolongé sur deux ans.

Les enchères en ultime recours

La mise en vente de ces bijoux signifient qu'ils n'ont jamais été récupérés par leur propriétaire. Ces personnes n'ont jamais pas pu redonner l'argent qu'on leur avait prêté. La vente aux enchères est donc pour elles une nouvelle opportunité. " Ces gens ont pu entretenir le contrat pendant plusieurs semestres. Ils ont payé les intérêts sur un certain nombre de semestres puis ont arrêté de payer. Un accident de la vie fait qu'ils n'ont pas les moyens de récupérer. C'est pour cela qu'on arrive à la vente aux enchères. Nous vendons des bijoux dont les contrats de prêts sur gage arrivaient à échéance en août 2017. Nous avons donc vraiment attendu" explique Yann Py, directeur du Crédit Municipal de Belfort.

L'exposition avant la vente

Les bijoux ont été exposés au public pendant deux heures ce jeudi matin dans la salle des vente avant le début des enchères. Certains acheteurs n'ont pas été surpris de voir autant de bijoux. " Le prêt sur gage, c'est un risque. Il faut vraiment être sûr de son coup pour prêter quelque chose en gage et être capable de rembourser. Moi je le ferais pas. Là, ce sont des gens qui n'ont pas pu rembourser. Le Crédit Municipal met donc en vente pour récupérer son argent " explique Claude de Belfort, acheteur belfortain.

Avant la vente, les acheteurs sont venus observer les bijoux en vitrine. © Radio France - Nicolas Wilhelm

" L'objet garantit le remboursement du prêt si l'emprunteur est défaillant. Mais le produit de la vente, nous nous en servons pour payer le prêt à la place de la personne. Et le reliquat revient au déposant" rappelle Yann Py, directeur du Crédit Municipal de Belfort. Le nombre de prêts sur gage ne cesse de croître depuis plusieurs années. Le taux d'intérêt moyen s'élève à 0,85 % par mois, frais de garde non compris. On ne l'applique que pour les prêts supérieurs à 100 euros.

Si vous avez manqué le rendez-vous ce jeudi, une deuxième vente aux enchères du Crédit Municipal d'ici la fin de l'année à Belfort.