Avec le retour des beaux jours, mais des restaurants toujours fermés, la vente à emporter explose et les emballages envahissent les poubelles des voies publiques à Belfort. À tel point que la mairie a dû s'adapter pour éviter de les voir déborder.

À Belfort, des poubelles surchargées à cause de la vente à emporter

Gare aux débordements de poubelles dans les rues de Belfort ! Le retour des beaux jours pousse les habitants à manger dehors, mais sans restaurants et dans terrasses pour s'installer, c'est la vente à emporter qu'ils privilégient. Et la conséquence, c'est que les restes d'emballages envahissent les corbeilles des espaces publics.

Les poubelles se remplissent vite

Les services de la mairie en charge de la propreté urbaine ont remarqué que le volume des déchets dans les poubelles de la ville augmente sensiblement, avec des corbeilles qui débordent même à certains endroits.

C'est le cas aux abords des établissements scolaires, proches des lieux de ventes à emporter ou aux alentours des parcs. "Quand on passe sur certains sites, à 13h, les poubelles débordent !" remarque Vincent Schumacher, directeur du service Cadre de vie à la mairie, qui est en charge notamment de la propreté urbaine.

Adaptation des horaires de tournée

Depuis le début du mois de mars, les services municipaux ont donc décidé d'adapter les horaires des tournées pour éviter que les poubelles ne débordent. Au lieu de concentrer uniquement les efforts de collecte sur la première partie de la journée, un attention particulière est portée aux heures des repas.

"On a mis en place un système de collecte entre 13h et 15h avec des agents qui tournent dans des secteurs ciblés dans la ville" explique Bruno Zedet, responsable de la régie au sein du service Cadre de Vie. "Ça permet aussi d'éviter que les déchets ne soient dans la nature quand les corbeilles débordent". Un dispositif doublé de corbeilles provisoires à certains endroits pour collecter plus de déchets.