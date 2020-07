Belfort : La course aux logements étudiants toujours aussi inégale

A l'approche du mois de septembre, trouver un logement reste la préoccupation principale des étudiants. Seul, en coloc, chez l'habitant... quel budget, quel quartier... passer par une agence, un particulier... les choix à faire ne manquent pas.

Pour Patrick Guyon et son fils Matthias, la recherche de logement à Belfort se passe plutôt bien : "on est allés regarder sur un ou deux sites, comme Leboncoin. J'ai trouvé plusieurs logements disponibles, j'ai contacté les propriétaires et je leur ai dit quels jours on serait à Belfort. On va faire nos visites sur quelques jours, et avec ça je pense qu'on devrait pouvoir trouver"

Cette année, Matthias a choisi de vivre en collocation : "J'avais déjà fait l'expérience d'un logement tout seul, ça ne s'était pas très bien passé. Je sentais que j'avais besoin de vivre avec quelqu'un d'autre, même si c'est des personnes que je ne connais pas forcément".

Marine, étudiante à Montbéliard, souhaite de son côté habiter seule, à Lyon. Mais sa recherche d'appartement est loin d'être aussi facile que celle de Matthias : "je trouve ça très cher, et puis il faut connaître la ville, les quartiers..."

Ni les annonces des particuliers, ni les logements du CROUS ne lui inspirent vraiment confiance : "Un particulier peut se dire 'elle est jeune, elle ne connaît rien à Lyon, je vais essayer de l'arnaquer'. Pour le CROUS, j'ai eu les retours de plusieurs amis et ça me paraît cher pour ce que c'est. Il n'y a pas beaucoup de place et c'est souvent délabré"

Puisque les appartements partent à toute vitesse, il faut être stratégique : rejoindre des groupes Facebook, s'inscrire à la newsletter d'agences immobilières... "on n'a même pas le temps de chercher un appartement qu'il est déjà pris" déplore Marine.

L'incertitude pour les étudiants étrangers

Le CROUS aussi prépare sa rentrée, mais se heurte à la crise sanitaire actuelle. Beaucoup de jeunes sont dans l'incertitude quant à la suite de leurs études. Au delà des protocoles de nettoyage renforcés, du port du masque et du respect des gestes barrières, c'est plutôt la situation des étudiants étrangers qui inquiète.

"Nous ne savons pas encore si des étudiants de l'extérieur de nos frontières Schengen pourront venir étudier parmi nous" explique Jonathan Cottet, responsable du pôle hébergement du CROUS à Besançon. "Habituellement nous accueillons 30% d'étudiants internationaux, cette année probablement moins".