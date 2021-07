Belfort : Matéo et Kellyan à nouveau honorés pour avoir sauvé un père et son fils de la noyade

Six mois après leur acte héroïque, Matéo et Kellyan continuent d'être honorés. Déjà médaillés d'honneur de la ville et du département, les deux adolescents belfortains ont reçu ce jeudi celle pour acte de courage et de dévouement remise par le Préfet du Territoire de Belfort.

La collection s'est enrichie d'une troisième médaille pour Matéo et Kellyan. Ce jeudi 15 juillet 2021, les deux collégiens belfortains ont reçu des mains de Jean-Marie Girier, le Préfet du Territoire de Belfort, la médaille pour acte de courage et de dévouement. Le 10 janvier dernier, les deux amis avaient sauvé de la noyade un père et son fils de 3 ans tombés dans le plan d'eau glacée du Parc de la Douce. Malgré les risques encourus, Matéo et Kellyan n'ont pas hésité à leur porter secours et ont réussi à ramener l'enfant jusqu'à la rive. Le père du garçon a quant à lui été secouru par deux sapeurs-pompiers sauveteurs aquatiques qui ont également été distingués lors de cette cérémonie.

Matéo reçoit la médaille du courage et du dévouement des mains de Jean-Marie Girier, le Préfet du Territoire de Belfort (haut). Kellyan montre les trois médailles de la ville, du département et de l'Etat (bas) © Radio France - Hervé Blanchard

"Ce que j'ai fait m'a montré que dans la vie, je pouvais faire de grandes choses" - Matéo

Kellyan montre fièrement sa médaille du courage et de dévouement. La 3ème depuis son acte héroïque en janvier dernier, quand il risque sa vie pour sauver celle de cet enfant et son père, et qu'il revoit encore aujourd'hui comme si c'était "On y va, je ne me pose pas la question, tu n'as pas le droit de réfléchir, et mes jambes ont avancé toutes seules". Comme Kellyan, Matéo a aussi été honoré pour sa bravoure. Et sa maman n'est pas peu fière de son fils qui, depuis, a pris confiance en lui "Il a mûri, il a pris de l'assurance, on ne les met jamais assez en avant, on dit toujours que les jeunes, ça fait des conneries, ça traîne, mais ça prouve que pas tous, il en faut des jeunes comme ça aussi". Son fils avoue même que "ce que ce j'ai fait ce jour-là, tout le monde ne l'aurait pas fait, moi, ça me prouve que je peux faire de grandes choses dans la vie".

"A leur âge, c'est très impressionnant" - Sergent Lucas Sadoudi, sapeur-pompier volontaire

Même respect affiché aussi par les deux sapeurs-pompiers intervenus ce jour-là pour sauver le père de la noyade. Le sergent Lucas Sadoudi, également médaillé, remercie même les deux adolescents "Ils ont risqué leur vie pour sauver cet enfant. On a fini le travail en quelque sorte pour secourir ensuite le père. Mais à leur âge, ce qu'ils ont fait est très impressionnant". Si Kellyan n'aspire pas forcément à devenir un jour sapeur-pompier, Matéo, lui, se verrait bien secouriste. Mais les deux collégiens s'accordent sur un point, si c'était à refaire, ils le referaient sans hésiter.