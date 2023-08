Belfort. Mickaël Chassard reprend la boulangerie Monnin. L'ouverture est prévue ce vendredi 1er septembre

L'ouverture était attendue depuis longtemps par les habitants du quartier. Le Faubourg de Montbéliard à Belfort accueille une nouvelle boulangerie ce vendredi 1er septembre. Aux fourneaux, l'artisan boulanger Mickaël Chassard qui tient déjà les boutiques l'Artisan du pain à Essert, Chèvremont et Châtenois-les-Forges. Il reprend ainsi la mythique enseigne de la famille Monnin qui avait fermé en 2021 après presque 30 ans de service.

Mickaël Chassard sera accompagné de deux autres boulangers. © Radio France - Emma Steven

Avant même que les baguettes ne soient installées dans la vitrine, cette riveraine a tenu à souhaiter la bienvenue aux neuf nouveaux employés de la boulangerie : "C'est très important pour la vie de quartier, il faut entretenir le cœur de ville". Un service utile à tous, renchérit Sylvain qui tient la pizzeria juste à côté. "C'est même nécessaire pour les personnes âgées qui devaient marcher pour aller chercher leur pain ou pour les familles qui voulaient des pains au chocolat le matin".

Du pain et des viennoiseries traditionnelles, c'est ce que promet le nouveau boulanger. Lui qui commence à avoir l'habitude d'ouvrir des boulangeries sait que cette fois sera bien différente. "Prendre la suite de la famille Monnin, c'est une aventure, un énorme challenge. Il va falloir mettre la barre très haute pour que les clients retrouvent la qualité attendue des produits". Mickaël Chassard s'est accompagné de quatre vendeurs, deux pâtissiers et 2 autres boulangers. Une équipe prête à relever le défi de reprendre un établissement historique, et qui envisage même de s'agrandir en recrutant des apprentis. Les candidatures sont ouvertes.

Horaires d'ouverture :

Du lundi au samedi : 6h30-19h30

Le dimanche : 6h30-12h30