EN IMAGES: à Belfort près de 2 000 personnes ont manifesté contre le pass sanitaire, au nom de leur liberté

C'est un marée humaine qui a envahi, sous le soleil, le centre-ville de Belfort. Près de 2000 personnes ont manifesté au nom de leur liberté, quelques jours seulement après les annonces d'Emmanuel Macron.

Le cortège a démarré vers 16 h 30 de la préfecture du Territoire de Belfort aux sons des tambours et du mots "liberté".

Les manifestants ont crié tou du long le mot liberté face aux nouvelles restrictions annoncées par Emmanuel Macron. © Radio France - Virginie Vandeville

Les manifestations réclamaient leur droit de dire non à la vaccination. "Je ne suis pas anti-vaccin, je veux simplement décider si oui ou non j'en veux. Je suis maître de mon corps et je refuse qu'on m'impose quoi que ce soit", assure une manifestante. Comme elle, ici on ne se revendique pas du mouvement anti-vaccin. "Je veux juste dire stop à tout cela. J'ai été exemplaire avec ma famille. On a mis les masques, on a respecté le couvre-feu, toutes les restrictions. Là c'est trop, souffle Virginie, une mère de famille dont la cadette est aide-soignante. "J'ai vu ma fille pleurer tellement de fois à cause de la crise. Le fait que l'on m'impose la vaccination me donne l'envie tout simplement de m'y opposer".

La foule a ensuite rejoint, toujours dans le calme, la place corbis. On pouvait y entendre quelques "Macron démission", lancé notamment par quelques gilets jaunes présents.

Les manifestants ont défilé dans le centre-ville dans le calme. © Radio France - Virginie Vandeville

Les manifestants dont le nombre a gonflé depuis le début de la manifestation ont fait également un stop au niveau de la gare de Belfort avec quelques prises de parole.

Des doutes persistants sur le vaccin

Dans les rangs, c'est surtout l'appréhension qui règne. "Je ne sais pas ce qu'il y a dans le vaccin. Il est arrivé d'un seul coup. J'ai eu des complications, il y a 13 ans avec un autre vaccin. J'ai peur pour ma vie. Je ne me ferais pas vacciner même si je dois en payer le prix fort", assure Aurore qui s'apprête donc à se priver de restaurants ou encore de sortie si jamais la loi passe. Pour sa voisine manifestante, c'est surtout le fait de ne pas avoir de recul sur le vaccin qui l'effraie. "Je ne dis pas que je ne me ferais pas vacciner. Je veux qu'on me laisse le temps. Là on nous y oblige. Ce n'est pas juste", souffle-t-elle.

La peur de cette imposition est présente également chez Sarah. Cette enseignante d'une trentaine d'années a peur pour la rentrée prochaine. "Le gouvernement sépare les français. J'ai peur qu'on me dise que je ne peux plus enseigner car je ne suis pas vacciner. Cela ne seront plus mes compétences qui compteront mais mes doutes vis à vis du vaccins que je vais payer."

Des opposants aux vaccins sous pression

Dans les rangs de la manifestation, on ressent aussi, pour certains d'entre eux, de la colère d'être perçu par une partie de la population comme des parias. "J'ai souvent des remarques, que ce soit au travail ou dans ma vie personnelle. Alors je ne parle pas de la vaccination", assure un manifestant. Pour Marie, qui travaille dans le monde hospitalier, il faut faire face à cette obligation vaccinale, annoncée par Emmanuel Macron, mais aussi aux nombreux conflits avec ces deux filles. Elles sont grandes mais je refuse qu'elles s'injectent ce vaccin, ce qui provoquent des conflits.

Et puis, il y a le cas d'Elodie. Depuis l'allocution d'Emmanuel Macron, elle a essuyé les remarques de sa voisine et la pression de son entourage professionnel. "C'est un cauchemar. Je vis un enfer depuis la début de la semaine. Mes collègues ne comprennent pas mon choix. On m'a même fait comprendre que si je ne faisais pas le nécessaire avant le 1er septembre, je vais être renvoyée. J'ai des enfants, une maison à payer, je ne peux pas perdre ce travail", conclut-elle.

Mais comme d'autres, Elodie se mobilisera de nouveau pour sauver sa liberté de choisir. La manifestation, elle s'est achevée, toujours dans le calme place d'armes