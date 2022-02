Belfort : un livreur d'Uber Eats salué pour son courage lors d'un sauvetage sur un incendie

Menouar Amine Mezoura est devenu un héros : à 28 ans, il a fait preuve d'un courage incroyable. Ce livreur UBER EATS, en formation de plaquiste, se rendait dimanche 13 février au soir dans un restaurant de l'avenue Jean Jaurès à Belfort pour récupérer des tacos dans un restaurant pour un client, lorsqu'il aperçoit des flammes au numéro 92. A l'intérieur, 9 personnes, toutes blessées, intoxiquées par les fumées, quatre légèrement, et cinq un peu plus sérieusement. Cet habitant du quartier des Résidences leur a porté secours. Depuis, il reçoit quotidiennement des centaines de messages.

Des milliers de messages de félicitations

C'est le bras en écharpe que Menouar nous accueille au quartier des Résidences à Belfort. Cet Algérien, installé en Franche-Comté depuis un an, s'est blessé également au pied pendant le sauvetage, des blessures qu'il ne regrette pas un seul instant :"je n'ai pas réfléchi, j'ai entendu les enfants, et les adultes crier qu'ils étaient là. Je n'ai pas réfléchi, je voulais juste les sauver, pas faire le buzz". Pourtant les messages affluent sur son portable : "Bravo pour ton respect, vous êtes formidable, courageux. Il y a beaucoup de messages positifs". Son voisin Mohammed, rencontré sur place est également épaté : "C'est un exploit, c'est héroïque. Moi personnellement, j'en aurais été incapable".

Des pompiers impressionnés

Les pompiers du Territoire de Belfort ont également salué son courage indique le colonel Olivier Charpy : "Il s'agit sûrement et certainement d'un acte réflexe qu'on pourrait qualifier de hautement altruiste. On ne peut qu'être reconnaissant et d'une certaine manière, assez admiratif : neuf personnes ont quand même été impliquées dans dans l'incendie. C'est un acte exceptionnellement dangereux, risqué. On sait qu'un feu, un incendie nourri avec la propagation des fumées et des flammes particulièrement ravageuses, peut être meurtrier dans les premiers instants avant l'arrivée des secours. Et donc, ce qu'il a pu réaliser est certainement un acte de grande bravoure. Bravo et merci à lui"

TF1 l'a contacté, mais également des médias algériens, d'où est originaire le héros, pour raconter son histoire