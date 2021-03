Belfort : une marche fleurie pour soutenir la culture

A l'appel d'un collectif citoyen, une marche fleurie a réuni, ce dimanche, une cinquantaine de personnes à Belfort. Il s'agit d'une marche pour défendre le monde de la culture en danger avec les lieux fermés à cause de la crise sanitaire. Plusieurs cortèges étaient organisés ce weekend dans le Grand Est et jusqu'en Bourgogne Franche-Comté. Théâtres, cinémas, salles de spectacles, restaurants, n'ont toujours pas rouvert et aucune perspective claire de réouverture ne se profile à l'horizon. Pour les professionnels du secteur, l'attente est longue, interminable. Symboliquement, les manifestants ont déposé des fleurs devant quelques restaurants fermés du centre-ville, mais également devant la Maison du Peuple, le théâtre du Granit ou encore de la salle de spectacles de La Poudrière.

"Arrêtez cette comédie, marre de votre cinéma" .. "on va mourir et même pas sur scène"

Dans le cortège, Julia brandit une pancarte des plus explicites "Arrêtez cette comédie, marre de votre cinéma" à l'encontre du gouvernement. Elle travaille au théâtre des marionnettes de Belfort et exprime toute sa lassitude "C'est très dur parce qu'on nous dit qu'il faut continuer de créer, mais nous c'est du spectacle vivant, on veut du public, on est frustrés" Et l'artiste de pointer du doigt des incohérences "Bien sûr qu'il faut qu'on limite les places dans les salles, mais les protocoles sanitaires on les connaît, on sait les appliquer, on tourne à demi-jauge. Mais je ne vois en quoi, aujourd'hui, ça pose moins de problèmes d'aller faire ses courses que d'aller que d'aller au théâtre regarder un spectacle pendant 45 minutes".

Entre deux bouquets de fleurs déposés symboliquement devant les restaurants fermés du centre ville, Mélissa, référente au centre social des Résidences, fait part elle de son inquiétude face à l'incertitude "C'est long d'attendre une réouverture, de ne pas en voir le bout, et de ne pas savoir quoi attendre". En attendant, le collectif citoyens Belfort prévoit de mener de nouvelles actions pour défendre le monde de la culture.