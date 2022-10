Belfort : une quarantaine de professionnelles de la petite enfance manifestent

"J'aime mon métier mais ils m'en ont dégoûtée." Éducatrice en puériculture et directrice adjointe dans un centre multi-accueil, Péguy est en pleine reconversion. Comme la quarantaine d'autres manifestantes rassemblées sur la place d'Armes à 10 heures, elle est épuisée par son travail et réclame du renfort. Selon elle, le nombre de tâches qu'on leur demande a considérablement augmenté mais malheureusement pas les effectifs : "On fait de l'administratif, les lessives, la petites désinfection, la préparation des repas etc. Et puis quand on a le temps, on s'occupe des enfants."

Les manifestantes regrettent de ne pas pouvoir consacrer suffisamment de temps au bien-être des tout petits. © Radio France - Corentin Debuire

C'est ce manque de temps à consacrer au bien-être des tout petits qui écœure Péguy. Comme la plupart des femmes qui l'accompagnent, elles exercent leur métier par passion mais n'ont pas les moyens de l'exercer correctement : "Il y a des jours où on va juste être garants de la sécurité physique de l'enfant, c'est à dire qu'on va faire attention à ce qu'il ne se blesse pas, à ce qu'il ait mangé et à ce qu'il ait dormi. Après, on ne va pas pouvoir proposer d'activité, on ne va pas pouvoir proposer aux enfants d'aller dans la cour donc ils sont enfermés toute la journée."

Un secteur qui peine à se mobiliser

Malheureusement, les professionnelles de la petite enfance ont généralement du mal à se faire entendre et sont peu habituées à se mobiliser. Parmi les raisons, il y a le fait qu'ils sont soumis à la réquisition en cas de grève, ce qui les empêche de manifester en nombre, et d'avoir un impact puisque les crèches restent généralement fermées. Un manque d'habitude qui se ressent : une seule d'entre elles, encartée à la CFDT, vient faire un discours au moment des prises de parole. Les deux autres personnes sont deux hommes, qui ne travaillent pas dans la petite enfance et représentent respectivement la CGT et la CDFT.

Une des conséquences est qu'on parle très peu des employées en puériculture. Elles se sentent invisibles. "Même certains parents qui nous confient leurs enfants tous les jours ne connaissent pas nos spécificités et nos diplômes, constate Péguy. Pourtant on existe, et on fait du bon travail quand on en a les moyens, ce qu'on faisait avant."

Les professionnelles de la petite enfance réclament également une augmentation de salaire et critiquent les embauches de personnels non qualifiés.