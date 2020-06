Belin-Béliet : Alibaba et les 40 zadistes

Cela n'a pas été confirmé mais il se murmure que c'est le géant de l'e-commerce chinois Alibaba qui pourrait s'installer là. Les opposants estiment que le terrain en question se situe sur une zone humide. Ils pointent un danger pour l'environnement et un non-sens économique.

Alibaba, Amazon ou Leclerc, ils n'en veulent pas. Ils sont agriculteurs, écologistes ou zadistes et ils promettent de livrer bataille contre ce projet. Le permis de construire n'est encore ficelé mais la communauté de commune du Val de l'Eyre a indiqué récemment son désir de développer la zone industrielle de Belin-Béliet. Tout s'y prête estime la collectivité. Avec deux arguments forts : la proximité de l'A63 et la perspective de créer 300 emplois.

Le développement économique ici il n'est pas censé être basé sur le développement industriel

- Annie Montrichard, porte-parole du collectif

Les opposants pointent le massacre écologique d'une zone humide et un non-sens économique. "Nous sommes au coeur du parc naturel des landes de Gascogne" rappelle le collectif. "D'un côté on fait la promotion du tourisme vert et des circuits-courts, de l'autre on nous promet 600 camions par jour et la mort du commerce local". Attention il y a peut-être une ZAD en perspective à Belin-Béliet !