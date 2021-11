Belin-Béliet : l'association Fringuette va s'agrandir

Quelle belle histoire pour Fringuette fondée en 1993 à l'initiative du Secours Catholique. Cette petite association d'une petite commune du Val de l'Eyre n'en fini pas de grandir. Son principe : venir en aide à des femmes souvent cabossées par la vie. L'association leur propose un contrat aidé pour un retour à l'emploi.

Fringuette est un chantier d'insertion qui a fait le pari du recyclage des textiles et ça marche ! Elle vient de signer avec la mairie de Belin-Béliet et la CdC du Val de l'Eyre un contrat pour déménager dans des locaux trois fois plus grand.

Au départ c'était juste un local où l'on pouvait amener ses vieux vêtements. Aujourd'hui c'est 70 bornes de collectes installées un peu partout sur le Bassin d'Arcachon, jusqu'aux portes de Bordeaux à Cestas et Pessac. Ces bornes sont vidées deux fois par semaine et elles font le plein : 700 tonnes de textile collectés l'an passé.

Les vêtements et les tissus sont recyclés au centre de tri pour entamer une deuxième vie. Tout ce qui est en mauvais état est mis de côté et envoyé à une entreprise spécialisée pour être transformé en isolant ou en tissu industriel. Pour le reste, les vêtements sont nettoyés, et revendus dans 5 boutiques Fringuette à Biganos, la Teste-de-Buch, Andernos, Belin-Béliet et Pessac. Fringuette forme donc ses salariés à la vente mais également à la couture avec la création d'une ligne de vêtements.