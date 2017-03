Belle histoire : De vieux avions canadiens dans le ciel du Pas-de-Calais

Le Canada se prépare à la grande commémoration du centenaire de la Bataille de Vimy le 9 avril prochain. A cette occasion des répliques de vieux coucous canadiens de la 1ère Guerre Mondiale voleront. Les avions arrivent en ce moment dans le Pas-de-Calais.

Levez les yeux au ciel en ce moment si vous habitez dans le Pas-de-Calais entre Lens et Vimy. Vous verrez peut-être voler l'un des vieux avions canadiens qui s'entraînent en vue de leur passage au-dessus de Vimy pour la commémoration du centenaire de cette bataille remportée par le Canada en 1917. Une bataille qui revêt une énorme importance pour les Canadiens, certains estiment qu'elle est même constitutive de la nation canadienne.

Et donc pour ce grand moment qui verra la présence de Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, mais aussi de François Hollande et du Prince Charles, l'armée canadienne a envoyé chez nous plusieurs répliques d'avions qui ont volé sous les couleurs du Canada pendant cette 1ère Guerre mondiale. Parmi eux plusieurs Nieuport qui sont arrivés par avion cargo à Lille Lesquin il y a 10 jours et qui rejoignent l'aérodrome de Lens-Bénifontaine.

Ce sont vraiment de vieux coucous ! Pas de vitre pour protéger le pilote, un petit moteur de 75 chevaux, une vitesse de pointe de 100 km/h et un poids de 250 kilos. Aux commandes ce jour-là Allan, 71 ans. Vétéran de l'armée canadienne, ancien d'Air Canada, il a perdu plusieurs de ses ancêtres au front et il est très ému de voler au-dessus de Vimy. D'ici au 9 avril, les vieux avions canadiens vont s'entraîner dans le ciel du Pas-de-Calais. Alors ouvrez l'oeil!