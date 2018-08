Plus de 2500 personnes ont déjà signé une pétition demandant un meilleur réseau de téléphone et d'internet sur Belle-Île-en-Mer dans le Morbihan. Les utilisateurs en ont marre des coupures à répétition. Les élus promettent une amélioration à l'automne.

Belle-Île-en-Mer, France

Les habitants de Belle-Île- en-Mer (Morbihan) n'en peuvent plus des problèmes d'internet et de mobile sur leur île. Un problème récurrent qui s'amplifie l'été avec la venue des touristes, mais qui ne se règle pas pour autant avec leur départ. Le collectif Belle Île Internet a décidé d'agir en mettant en ligne une pétition pour demander aux élus du secteur et à la préfecture de résoudre ces désagréments rapidement.

Une pétition qui cartonne sur le web avec déjà plus de 2500 signataires.

Raphaël l'un des membres du collectif Belle Ile Internet Copier

La situation devrait s'améliorer à l'automne selon le maire du Palais et président de la Communauté de Commune de Belle-Ile-en-Mer. Frédéric le Gars, invité de France Bleu Armorique mardi matin, indique que "la fibre optique va commencer à être déployer en octobre prochain avec une première phase de 1100 prises installées sur les 3500 prévues".

Un rendez-vous avec l'opérateur Orange est prévu également vendredi prochain pour demander un renforcement des antennes relais 3G et 4G du territoire insulaire.