Bellerive-sur-Allier : un an après les chutes de grêle, beaucoup d'habitants attendent encore les réparations

Dans les rues de Bellerive-sur-Allier, commune limitrophe de Vichy, impossible d'échapper aux bâches noires et vertes qui recouvrent de nombreuses toitures. Elles ont été mises en place dans la foulée des violentes chutes de grêle , le 4 juin 2022. Un an après, beaucoup d'habitants attendent encore les réparations : c'est le cas, par exemple, d'Irène et de Jean-Pierre.

"On est dans le jus, parce que les assurances ne suivent pas", explique Jean-Pierre. "Je me bats, entre l'expert, le contre-expert... c'est pénible" soupire le retraité, qui dit toutefois rester optimiste. "Moi je râle, parce que j'aurais bien aimé que les travaux se fassent avant l'été !" lance sa compagne, Irène. La conséquence, c'est qu'une partie de leur maison est plongée dans l'obscurité. "On a un salon avec un velux, il y a la bâche dessus, donc il est dans le noir, le jour ne passe plus", détaille le couple.

Une maison sinistrée à Bellerive-sur-Allier. © Radio France - Pierre Pillet

Quelques rues plus loin, dans un quartier résidentiel dont les habitations sont gérées par un bailleur social, Aline, une résidente, est aussi dans l'attente. "La société est venue, a remis des tuiles sur les toitures des maisons, en prenant les tuiles des toitures des garages, c'est pour cela que tous les garages sont bâchés, dans ma rue", déclare la quadragénaire, elle aussi sans nouvelles concernant la réalisation des travaux.

Une toiture endommagée à Bellerive-sur-Allier. © Radio France - Pierre Pillet

"On a bataillé pendant six mois !"

D'autres habitants ont toujours des fuites chez eux, c'est ce que constate Angélina dans sa maison : "L'autre jour, il pleuvait chez moi, j'ai mis des bassines dans les chambres ! La bâche est là depuis un an, mais elle ne tient pas bien. De temps en temps, mon mari monte pour la remettre en place", raconte-t-elle. Cette Bellerivoise, installée dans la commune depuis 27 ans, n'a plus de nouvelles de son assurance et d'un entrepreneur clermontois depuis l'automne dernier.

Certains habitants de Bellerive-sur-Allier ont toujours des fuites chez eux, à cause de bâches mal posées. © Radio France - Pierre Pillet

Annie, pour sa part, voit enfin le bout du tunnel, au bout d'un long combat. "On a eu des problèmes avec l'expert [de l'assurance] qui ne voulait pas refaire toute la toiture. On a bataillé pendant six mois, mais bon, ça s'est réglé. Il faut se battre !" Sa toiture s'apprête à être entièrement refaite.

Certains habitants de Bellerive-sur-Allier voient enfin les travaux débuter, un an après les intempéries. © Radio France - Pierre Pillet

Fin mai, des ouvriers ont commencé à installer le matériel et les outils nécessaires à la réfection, dans sa cour. "Il y a les échafaudages et une palette de tuiles, mais elles ne sont pas toutes là", précise la retraitée.

Un chantier de rénovation de toiture, à Bellerive-sur-Allier. © Radio France - Pierre Pillet

Des tuiles qui ont du mal à arriver

Les tuiles, certains professionnels ont du mal à en trouver, comme William, couvreur à la tête de May Renov, entreprise installée à Bellerive-sur-Allier. Il reçoit beaucoup de sollicitations. "Les fournisseurs de tuiles ne peuvent pas nous approvisionner comme ils veulent. On se retrouve dans le pétrin, avec pas mal de chantiers signés, mais on ne peut pas attaquer les toitures, parce que les tuiles ne sont pas encore arrivées. Quand on prend une commande, on nous donne un délai de huit mois, mais elles peuvent arriver au bout d'un an !" explique l'artisan. Dans le secteur, à Bellerive-sur-Allier et dans les communes alentours, il a une vingtaine de chantiers liés aux intempéries à honorer, et un carnet de commandes rempli jusqu'en 2024, au moins.