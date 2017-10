Bellevigny : la fusion des communes, mariage heureux ?

La loi NOTRe incitait les plus petites communes à se regrouper pour mutualiser leurs moyens. En Vendée, une trentaine de villages ont fusionné, même si les panneaux routiers ne l'indiquent pas. A Bellevigny, les habitants dressent le bilan après deux années de mariage.

C'était avant tout un mariage de raison : adoptée en 2015, la loi NOTRe prévoyait le regroupement des plus petites communes pour mutualiser les moyens humains et matériels. En Vendée, cette loi a donné lieu à 11 naissances, faisant disparaître 29 communes. Chaix et Auzay sont devenues Auchay-sur-Vendée, Saint-Florent des Bois et Chaillé-sous-les-Ormeaux se sont transformées en Rives de l'Yon, tandis que Belleville-sur-Vie et Saligny forment Bellevigny. Alors, quel bialn après deux années de mariage ?

Une fusion absente des panneaux routiers

Les premiers effets de la loi NOTRe sont apparus au 1er janvier 2016, avec 8 fusions (Essarts en Bocage, Doix Lès Fontaines, Mouilleron-Saint-Germain, Bellevigny, Sèvremont, Rives de l'Yon, Montréverd et Aubigny-les-Clouzeaux). Deux autres ont suivi en janvier 2017 (Les Achards et Auchay-sur-Vendée), et la dernière sera pour janvier 2019 (Montaigu-Vendée). Pour autant, ces nouveaux noms n'apparaissent pas le long des routes de Vendée. Pourquoi ?