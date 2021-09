Belmondo - Delon, entre amitié et fausse rivalité

Belmondo - Delon : les deux monstres sacrés du cinéma français ont constitué tant un duo qu'un duel au cours de leurs carrières entremêlées. Le premier a l'air insolent et le physique ordinaire, le second le regard acier et une beauté froide. Après leur première rencontre à l'écran dans Sois belle et tais-toi de Marc Allégret, en 1958, les deux acteurs se sont donné la réplique à plusieurs reprises, notamment dans Borsalino, qui a cristallisé la légende de leur rivalité.

Une brouille après Borsalino

C'est avec Borsalino que Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, interprétant deux jeunes voyous qui se lient d'amitié pour devenir les rois de la pègre à Marseille, se déchirent pour la première fois. Le nom d'Alain Delon est inscrit à deux reprises sur l'affiche, en tant qu'acteur et producteur, alors qu'il s'était engagé dans le contrat à indiquer le nom de sa société de production. Jean-Paul Belmondo refuse alors de se rendre à l'avant-première et traine sa co-star devant le tribunal. Il obtient gain de cause au bout de deux ans.

Les deux acteurs passent les années suivantes à évoluer séparément à l'écran, et finissent par se retrouver à l'affiche d' Une chance sur deux, en 1998, réalisé par Patrice Leconte. "Les gens nous demandent : _quel effet ça vous fait de vous retrouver ? Mais on s’est jamais quittés !_” assurent alors les deux hommes dans une interview au Nouvel Obs.

"Amitié qui ne s'est jamais tarie"

"Jean-Paul a suivi son chemin. Moi un autre, c'est tout, déclarait Jean-Paul Belmondo. C'est une grande vedette nationale. Il a beaucoup de talent et comme moi, il aime son métier et les risques." "On nous opposera tout au long de nos vies, cherchant à créer une adversité dont la légende pourrait se nourrir, expliquait Jean-Paul Belmondo dans son autobiographie parue en 2016, "Mille vies valent mieux qu'une". En fait nous sommes proches, en dépit d'une divergence évidente d'origines sociales." Bébel évoque "une amitié qui ne s'est jamais tarie", attablés aux mêmes bars de Saint-Germain-des-Prés à Paris.

La dernière rencontre entre les deux acteurs remonte au mois de juillet, à l'occasion d'un documentaire réalisé par Cyril Viguier. "Ca a aussi permis à Alain Delon de voir une dernière fois Jean Paul Belmondo puisqu'on savait que sa vie s'éteignait, explique-t-il. Et on a passé un moment divin chez lui. _Alain était heureux de voir son vieux complice et il lui dit "dépêche-toi d'aller mieux_, parce que je viens d'envoyer à ton avocat le contrat de Borsalino 3, on retourne à Marseille en septembre !". Et j'ai vu un sourire merveilleux sur la figure de Jean-Paul Belmondo."

Alain Delon s'est dit "dévasté" et "complètement anéanti" ce lundi soir après avoir appris le décès de Jean-Paul Belmondo. "Imaginez-vous ce que ça fait de perdre quelqu'un après 60 ans, quand c'est un ami, a-t-il déclaré chez nos confrères de RTL. J'ai des souvenirs de ma carrière avec lui, et maintenant, j'attends moi-même de mourir pour ne pas m'emmerder tout seul."