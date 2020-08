Bénévent-l'Abbaye : contre toute attente, le Scénovision rouvre ce jeudi 6 août!

Les visites reprennent, au Scénovision de Bénévent-l'Abbaye, dès ce jeudi 6 août à 14h! Le musée l'a annoncé sur sa page facebook, il y a quelques heures. Le site était fermé depuis le début de la crise sanitaire.

Le Scénovision s'adapte à la crise sanitaire. Il propose de nouveaux horaires : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Le dimanche, le site sera ouvert l'après-midi, à partir de 13h45. L'équipe du musée précise que le masque sera obligatoire et le nombre de personnes par séance sera limité.

Tout est bien qui finit bien

Ces dernières semaines, les salariés et tous les Bénéventins s'étaient inquiétés pour l'avenir du Scénovision. En effet, plusieurs dates de réouverture ont été annoncées. Mi-juillet, avant l'élection de la nouvelle équipe de la Communauté de communes, il était question d'attendre mars 2021 pour accueillir de nouveaux visiteurs.

Quelques jours après son élection, Olivier Mouveroux, nouveau président de la communauté de communes Bénévent-Grand-Bourg, avait un discours plus optimiste à notre micro France Bleu Creuse : il estimait alors que le Scénovision pourrait rouvrir à la rentrée de septembre. Le site avait en effet besoin de travaux et la société de maintenance ne semblait pas pouvoir passer pendant l'été. D'après nos confrères de La Montagne, l'entreprise a finalement réussi à trouver un créneau ces derniers jours, et a pu effectuer les réparations.

Le Scénovision est une des grosses attractions touristiques de la Creuse. Il accueille chaque année 7 à 10 000 visiteurs.