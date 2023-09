Bénévolat : plus de 900 associations créées chaque année dans le Finistère

C'est la rentrée aussi pour les associations. Elles vont profiter des forums organisés en ce moment pour attirer de nouveaux bénévoles. Car le nombre de personnes volontaires avaient fortement baissé avec la crise du Covid : -15% l'année dernière . Elles seront par exemple plus de 210 associations réunies samedi 9 septembre au parc des expositions de Quimper .

France Bleu Breizh Izel : 15 millions de Français étaient bénévoles avant la crise Covid. Le chiffre avait reculé l'année dernière de 15%. Quelle est la situation cette année?

Guillaume Hardy : Ça va mieux ! Très concrètement, sur les chiffres, on retrouve le nombre de bénévoles engagés au niveau français, qui sont les chiffres de ceux de 2010. Donc on retrouve une dynamique qui est très encourageante pour les 20 000 associations du Finistère. On note aussi plus de 900 créations d'associations par an dans le département, ce qui est énorme ! Cela montre bien que la volonté d'engagement, de donner des coups de main, d'aider son quartier et son territoire est toujours très présente.

Quel est le profil des bénévoles? Plutôt des retraités ou les jeunes aussi s'engagent ?

Les derniers baromètres nous montrent bien - et on le voit nous au quotidien, quand on reçoit des jeunes gens qui sont en création d'associations- que les moins de 35 ans sont plus présents quasiment aujourd'hui que les plus de 65 ans dans l'action de bénévolat , au niveau finistérien comme au niveau français. Chez les jeunes, on a beaucoup de projets associatifs qui ont une très forte dimension autour des transitions d'une manière générale , notamment la transition écologique . Le secteur culturel est aussi très très plébiscité , avec de nombreuses initiative . Par exemple de nombreux petits festivals ont vu le jour à Quimper récemment .

Quelles sont leurs motivations ?

Ils veulent aider, participer, avoir la main en fait sur ce qui se passe dans la société. Ils veulent retrouver une forme de pouvoir d'agir, après cette période où on a été un peu dépossédé du droit de sortir, Il y a aussi la volonté de sortir du schéma associatif installé depuis plusieurs années avec un président, un conseil d'administration. Donc on s'oriente vers plus de collectif, de gouvernance horizontale, avec aussi des projets de vie comme créer son emploi. Je suis très optimiste pour l'avenir, car je crois en la nature humaine et sur le fait qu'on ait envie de s'engager. Il faut simplement s'adapter aux nouvelles formes de bénévolat.