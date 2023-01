Bénévoles de la Protection Civile aux urgences de Chambéry : "si on ne le fait pas, qui va le faire ?"

Le Plan Blanc est toujours en vigueur dans dix hôpitaux et cliniques de Savoie et de l'Ain, au moins jusqu'au mardi 3 janvier. A l'hôpital de Chambéry, il est déjà en place depuis le 20 décembre dernier. Période de vacances chargée, triple épidémie et médecins généralistes en grève : les urgences sont toujours surchargées. Alors l'hôpital fait appel, depuis lundi 26 décembre, à une association de secouristes : la Protection Civile de Savoie .

Maeva, 22 ans, et Nollan, 23 ans, sont tous les deux aides-soignants. Leur journée commence très tôt : "généralement on se lève à 4h et on part travailler jusqu'à 14h. Ensuite, c'est sieste obligatoire !" sourit Maeva. Puis, c'est la deuxième journée qui commence. "A 18h, je prends mon poste avec la Protection Civile à l'hôpital de Chambéry, jusqu'à minuit", décrit Nollan.

"Notre rôle est d'être disponible auprès des gens, leur apporter un verre d'eau ou un café, parfois calmer un peu les esprits quand ça s'échauffe." Car l'attente peut être très longue aux urgences, "jusqu'à 9h en ce moment quand il y a du monde", assure Maeva. Il manque actuellement une centaine d'infirmiers à l'hôpital de Chambéry, d'après l'établissement.

"On est passionnés, on sait pourquoi on le fait"

Nollan baigne dans le monde associatif depuis une dizaine d'années déjà. "Plus jeune, je faisais du rugby. Je me suis fait mal et des secouristes bénévoles m'ont pris en charge. Je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire." "Des fois on préférerais rester chez nous en pyjama..." avoue Maeva, "mais on se dit dans notre tête : si nous le le fait pas, qui va le faire ?"

En plus de ses deux activités, Nollan a également monté sa propre association de "pompiers humanitaires", pour aider la population en cas de catastrophes naturelles. Sa mission de renfort aux urgences de Chambéry doit encore durer ce lundi 2 au soir, voire plus si elle est prolongée.