Il y a toujours plus de pauvres en France, relève le dernier baromètre IPSOS-Secours Populaire. 39% des Français ont déjà été confrontés à la pauvreté, et le Pays Basque ne fait pas exception.

Pays Basque, France

Nourrir devient une variable d'ajustement. C'est le désolant constat que le Secours Populaire tire de son baromètre annuel réalisé avec l'institut IPSOS et publié ce mardi. La pauvreté progresse, et pour un français sur cinq, "se procurer une alimentation saine permettant de faire trois repas par jour est source de difficultés financières", selon le rapport du Secours Populaire.

à lire Baromètre de la pauvreté : un Français sur cinq ne peut pas manger trois fois par jour

Les gens ont besoin de parler

Mauricette Gaubert et Charlotte Berjot sont bénévoles au Secours Populaire, elles répartissent l'aide alimentaire, reçue des commerces environnants, et de l'Union Européenne. Et ce que dit le baromètre au niveau national - une hausse de la pauvreté - elles le constatent aussi à Anglet : "les gens ne peuvent pas suivre les recommandations, cinq fruits et légumes par jour. On tisse des liens, ils ont besoin de parler, c'est très enrichissant sur le plan humain. parfois c'est une leçon qu'on reçoit des autres".

Le Secours Populaire à Anglet, allée Louis de Foix, distribue l'aide alimentaire le jeudi.

Mauricette Gaubert et Charlotte Berjot sont bénévoles au Secours Populaire © Radio France - Bixente Vrignon