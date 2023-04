Bénévoles et associations se rencontrent autour d'un "speed-dating" à Orléans

C'est une sorte de "speed-dating" entre associations et bénévoles. A l'occasion de la semaine du bénévolat et du volontariat, la maison des associations d'Orléans organise une "bourse du bénévolat" mardi 18 et samedi 22 avril après-midi, à la salle Rabelais. 23 associations se sont inscrites pour tenter de recruter des bénévoles. Depuis le covid, les 1500 associations inscrites à Orléans courent après les bénévoles. "

Après le covid, "on n'a pas retrouvé le quota de bénévoles"

"Avec le covid, les bénévoles ne souhaitaient plus se rendre au domicile des enfants, et on n'a pas retrouvé le quota de bénévoles", explique Nicolas, co-responsable à Orléans de l'Entraide Scolaire Amicale, association de soutien scolaire. "On est passés d'une centaines à 80 bénévoles", précise-t-elle.

A la table d'à côté, Mylène et Natacha se renseignent sur le Relais Orléanais, restaurant solidaire. C'est la première fois qu'elles se lancent dans le bénévolat. "Moi je veux aider les autres", explique Mylène dans un sourire. "Moi, c'est pour sortir de l'isolement", poursuit Natacha. Elles laissent leurs coordonnées et comptent s'inscrire prochainement.