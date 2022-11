Mort de l'ancien international landais Benoît Dauga : une vie dédiée au rugby

Il aura marqué l'Histoire du Stade Montois. Le Landais Benoît Dauga est mort à l'âge de 80 ans, a-t-on appris ce jeudi. Né le 8 mai 1942 à Montgaillard dans le Lot-et-Garonne, celui qui était surnommé "Le Grand Ferré" sera associé pour toujours aux belles heures du club landais dont il a été le deuxième ligne et puis plus tard le président de 2003 à 2007.

63 sélections nationales au compteur

Benoît Dauga est d'abord plutôt attiré par le basket. Il prend ensuite le chemin du rugby à Saint-Sever (Landes) avant d’être rapidement associé et pour l’éternité au Stade Montois. Il tape son premier ballon à Mont-de-Marsan le 4 janvier 1964. Benoît Dauga est l'un des meilleurs sauteurs en touche de l'époque, un des meilleurs avants de tous les temps. Il enfile ensuite le maillot du XV de France à 63 reprises entre 1964 et 1972 : en huit ans, Dauga remporte trois Tournois des Cinq Nations dont le Grand Chelem en 1968 aux côtés notamment du mythe Walter Spanghero. La légende est née. Ou plutôt les légendes. Car Benoît Dauga est indissociable de trois de ses coéquipiers du Stade Montois. Eux aussi portent les couleurs de l'équipe nationale. Avec Christian Darrouy et les frères Boniface, ils forment "Les Mousquetaires".

Avec les Bleus, Benoît Dauga s'envole aussi pour des tournées en Nouvelle-Zélande en 1968, voyage durant lequel l'équipe de France perdra ses trois matchs tests, peu aidée par l'arbitre néo-zélandais. Un peu plus tôt dans l'année, Dauga avait repris un bar-tabac dans le centre de Mont-de-Marsan. Pendant douze ans, l'établissement aura été une place forte du rugby.

Benoit Dauga saute en touche lors d'un match contre la Nouvelle-Zélande le 25 novembre 1967. Score final : 21-15 pour les All Blacks. © Getty

Un grave accident met fin à sa carrière

Le 12 janvier 1975, la carrière de Benoît Dauga s'arrête subitement. A 32 ans, il est victime d'un grave accident lors d'un match de championnat contre Dijon. Le plaquage est fatal, sa moelle épinière est touchée. Il restera paralysé à l'hôpital à Bordeaux pendant trois mois. Comme par miracle, il recouvrira la totalité de ses capacités : "J’ai été victime d’un des plus graves accidents qu’il soit arrivé à un joueur de rugby" disait-il en 2019 dans le journal Sud Ouest. Mais Benoît Dauga tourne la page.

Il intègre la société Ricard où il devient chargé des relations publiques puis Dauga prend sa retraite en 2002. Il coule des jours heureux auprès de son épouse Christine et de ses deux filles Carine et Samantha dans sa maison de Grenade-sur-Adour. Mais Le rugby n'est jamais loin. Le Stade Montois non plus. Il prend la présidence du club en 2003 et jusqu'en juin 2007. En 2012, il est fait chevalier de la légion d'honneur, décoré par Alain Juppé, ministre montois des Affaires Étrangères.

Benoît Dauga, le 28 novembre 1963 © Getty