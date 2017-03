"Benoit Hamon défend le bilan du quinquennat" M.Elshoud, conseillère départementale de la Sarthe

VIDEO : la conseillère départementale Mélina Elshoud est l'une des rares élues socialistes à soutenir Benoit Hamon.

Plusieurs élus socialistes sarthois ont fait le choix de soutenir Emmanuel Macron pour la présidentielle. Mélina Elshoud, conseillère départementale de la Sarthe a choisi Benoit Hamon; pour elle, c'est la suite logique du résultat de la primaire.

Il faut respecter le résultat de la primaire

En ce début de semaine, Manuel Valls a déclaré qu'il ne parrainerait pas Benoit Hamon pour la présidentielle. Alors, est-ce que c'est trahison ? "Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une trahison" nous dit Mélina Elshoud, conseillère départementale socialiste de la Sarthe, "mais je trouve ça dommage et je pense que à tous les niveaux, les électeurs de la primaire attendent de leurs élus qu'ils respectent le résultat de cette primaire et ça heurte plusieurs électeurs de la primaire que aujourd'hui chacun prennent individuellement le choix de ne pas soutenir Benoit Hamon".

Sur l'exclusion du PS en cas de soutien à Emmanuel Macron

"Je suis secrétaire d'une section au parti socialiste et on n'a pas décidé de prendre des mesures comme l'exclusion, ce n'est pas le moment" rajoute Mélina Elsoud, la conseillère départementale socialiste, "et j'espère juste que chacun prendra ses responsabilités. Chacun peut à un moment donné avoir pris la mesure des choses et souhaiter de soutenir un autre candidat. Mais je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de sa démarche et que le jour de la présidentielle, on ne pourra mettre qu'un seul bulletin dans l'urne.

"Je pense que Benoit Hamon défend le bilan de François Hollande, alors chacun attend le mot près, la phrase près, mais depuis les premières apparitions de Benoit Hamon, et avant la primaire, il revenait sur les avancées du quinquennat, en matière d'éducation, sur les aides aux jeunes, sur la reprise de l'emploi"...