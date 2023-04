Benoit Paire arrête l'alcool mais échoue à se qualifier à Monte Carlo

Benoît Paire a bénéficié d’une invitation pour participer aux qualifications du tournoi de Monte Carlo mais il a échoué . Le tennisman de Rognonas s'est incliné dimanche en 3 sets en qualification face au joueur australien Alexei Popyrin (6/2 - 7/6 - 6/4).

Malgré cet échec, Benoit Paire tente de reprendre la main sur sa carrière à 33 ans.

Il vient de remonter à la 165° place mondiale alors qu'il avait plongé à la 217° place. Benoit Paire avait atteint les huitièmes de finale en 2016 à Monte Carlo, l’année où il s’était hissé au 18e rang mondial.

Pour réaliser sa remontée en quelques semaines, Benoit Paire "a arrêté la fête, l'alcool et adopté un état d'esprit plus positif" pour ne pas lâcher de points sur les courts.

Le retour de Benoit Paire passe par une meilleure hygiène de vie. On le voyait souvent en photo sur les réseaux sociaux

avec un verre à la main. C'est fini. Il assure qu'il a arrêté l'alcool et la fête.

Désintoxication pour se sentir bien sur le court

En février dernier, Benoit Paire a dit "stop. C’était à Waco au Texas dans un tournoi challenger. "e me suis dit : 'Mais qu'est-ce que je fais à jouer les challengers ?', raconte-t-il. "Je voyais qu'il y avait des tournois comme Acapulco, Dubai, des tournois que j'adore, alors que moi je me retrouvais à Waco devant deux personnes à jouer dans une université. Je me suis dit : 'Mais c'est pas ça que je veux.' Je suis sorti du court et j'ai pensé : 'Si c'est pour faire ça, ça ne sert à rien.'"

Alors Benoît Paire s’est remis la tête à l’endroit et il a pris une décision. "Je me suis dit que j'allais arrêter un peu l'alcool aussi, confie-t-il. Donc j'ai fait une cure de désintoxication. Je ne suis pas alcoolique mais j'aimais ça et je faisais trop souvent la fête. Finalement, ce n'est pas possible de se sentir bien sur un court si on fait n'importe quoi."

Et maintenant sur le court, tout va mieux pour l'Avignonnais qui explique : "Je retrouve mon physique**, je retrouve mon jeu, mon envie d'être sur le terrain***. J'ai aussi perdu un peu de poids. C'est un tout qui fait que ça se remet à l'endroit."*