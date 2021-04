Le maire de Marseille Benoît Payan annonce un feu d'artifice à Marseille sur le Vieux-Port pour le 14 juillet prochain. Il annonce plusieurs autres RDV festifs et des terrasses éphémères étendues. Le maire de Marseille est l'invité de France Bleu Provence ce vendredi à 7h45.

Benoît Payan annonce un feu d'artifice le 14 juillet à Marseille et d'autres mesures post-confinement

Benoît Payan est l'invité de France Bleu Provence ce vendredi 30 avril à 7h45. Le maire de Marseille se prononce après les annonces d'Emmanuel Macron concernant le déconfinement en quatre étapes en France. Il se félicité de ce retour par étapes à une vie normale. A cette occasion, il annonce plusieurs rendez-vous à Marseille.

Un dimanche piéton, un feu d'artifice, une plage des Catalans ouverte le soir

Dès le mois de mois de mai, il y aura un dimanche piéton par mois sur une partie du littoral.

Sur sa page Facebook ce jeudi soir, en répondant aux questions des Marseillais, Benoît Payan annonce un feu d'artifice le 14 juillet à Marseille. Il n'y en avait pas eu l'an dernier à cause de la crise sanitaire. Il y aura aussi un concert gratuit à ciel ouvert, dont les artistes ne sont pas encore connus. Benoît Payan souhaite aussi que la plage des Catalans soit ouverte le soir, comme l'an dernier, et que les riverains, parfois inquiets des nuisances sonores, puissent cohabiter avec ceux qui viennent se détendre le soir sur la plage. Selon lui, l'expérience c'est bien passée l'an dernier où on a pu observer que ce sont "des familles qui ont profité de cette mesure".

Le maire de Marseille annonce aussi que le Festival de Jazz des Cinq Continents aura bien lieu du 8 au 25 juillet.

Musées gratuits, terrasses étendues

Dès le 19 mai, les Marseillais pourront profiter gratuitement des collections permanentes dans les musées de la ville. Si les terrasses peuvent rouvrir le 19 mai à Marseille (en fonction de la situation sanitaire), les restaurateurs et cafetiers pourront installer des terrasses éphémères et s'étendre sur la voie publique où ce sera possible. Ces terrasses pourraient probablement rester en place pendant l'été.