Bergerac, France

Pour le moment c'est encore un terrain vague et la première pierre ne sera posée que le 12 septembre mais l'installation du futur parc aqualudique de Bergerac a commencé sur la zone des Sardines.

L'ouverture de ce parc aqualudique de Bergerac est prévue à l'automne 2019, normalement pour la Toussaint.

Ce jeudi 26 juillet, les entreprises et la communauté d'agglomération étaient réunies sur place pour présenter cet ensemble de quatre bassins (dont un de 25 mètres) avec jacuzzis, sauna, et des plages extérieures pour bronzer ou se détendre.

Ce parc aqualudique va coûter 10 millions d'euros à la communauté d'agglomération bergeracoise. La moité sera financée en subventions mais il fallait remplacer la vieille piscine de Picquecailloux qui coûte une fortune en énergie et ne fait plus que 100.000 entrées par an environ.

L'actuelle piscine de Picquecailloux coûte environ 800.000 euros par an à la CAB ; le nouveau parc aqualudique devrait coûter moitié-moins cher à l'usage, grâce aux énergies nouvelles (solaire et géothermie) pour 80% de la consommation, et grâce à une fréquentation en hausse : la CAB espère dépasser les 200.000 entrées par an.