3e dose de vaccin : l'EHPAD de la Madeleine à Bergerac se prépare avec sérénité

Tout sera prêt à la mi-septembre assure le directeur de l'établissement Sylvain Connangle, "on s'y était préparé car on savait depuis le mois d'avril que cela pouvait concerner les personnes les plus vulnérables". L'organisation est rôdée depuis la première et la deuxième dose de vaccin contre le coronavirus explique le docteur Roselyne Breillard, l'un des trois médecins coordonnateurs. Des tableaux ont été créés pour suivre les vaccinations des résidents.

Tout le travail pour informer et sensibiliser les résidents, les familles, les tuteurs quand il y en a, ainsi que les médecins traitants a déjà été réalisé. "Cela nous a pris beaucoup de temps, il y a eu plusieurs personnes mobilisées pour aller voir les résidents, les familles, passer les coups de téléphone, les mails, les courriers aux médecins traitants pour s'assurer qu'il n'y avait pas de contre-indication médicale à la vaccination" selon Roselyne Breillard.

"Un mode de vie élargi"

Jacqueline est l'une des résidentes de la Madeleine. La Bergeracoise, arrivée en janvier dernier, a déjà reçu ses deux première doses : "la première, j'ai rien senti, la deuxième non plus". Cette bio-chimiste à la retraite, qui a travaillé notamment au CNRS et à l'Institut Pasteur à Paris, fait confiance au vaccin, surtout qu'elle en beaucoup parlé en amont avec son médecin traitant. Il apporte un confort de vie au quotidien : "mes cousins peuvent venir me voir dans ma chambre, on peut discuter, il y a un mode de vie un peu élargi. On a pu reprendre certaines activités".

Un délai de six mois entre la 2e et la 3e dose

Selon le directeur de l'EHPAD, Sylvain Connangle, sur les 240 résidents tous ont pu être vacciné sauf un ou deux à cause justement de ces contre-indications médicales. Pour cette troisième campagne de vaccination, les consentements n'ont plus besoin d'être recueilli à l'écrit, sauf pour les personnes sous-tutelles. Cette troisième campagne de vaccination est facilitée explique Sylvain Connangle car tous les ajustements de la première et de la deuxième ont été faits.

Les trois médecins coordonnateurs dont le docteur Roselyne Breillard vont se relayer pour vacciner les résidents à partir de la mi-septembre avec l'aide des autres soignants. Ils se déplacent directement dans les pavillons et dans les chambres. Certains résidents ne pourront pas être vaccinés tout de suite car "il faut un délai de six mois entre la deuxième et la troisième injection" précise la médecin. Le directeur de l'établissement espère que toutes les personnes "éligibles" pourront recevoir la troisième dose Pfizer d'ici la fin du mois de septembre.

Un centre de vaccination accolé à l'EHPAD

Le calendrier sera "un peu serré" reconnait le docteur Breillard car débute à partir de la mi-octobre la campagne de vaccination contre la grippe hivernale et il faut "deux semaines entre deux vaccinations" différentes précise la médecin.

L'EHPAD de la Madeleine accueille dans un de ses bâtiments un centre de vaccination ce qui a permis d'acquérir un "savoir faire" reconnait le directeur "on a fait plus de 4.000 doses" depuis l'ouverture.