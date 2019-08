Bergerac : encore une démoustication après l'identification de deux cas de dengue importés

Un moustique-tigre mesure entre cinq et dix millimètres.

Bergerac, France

Les Bergeracois commencent à avoir l'habitude : une opération de démoustication doit encore avoir lieu ce vendredi 2 août au matin autour de l'hôpital.

Ce sera entre 4h30 et 5h30 du matin dans le secteur donc de l'hôpital. Là où ont été accueillis deux patients contaminés par la dengue aux Antilles et qui visitaient le bergeracois.

Or, des foyers de moustique tigre ont été identifiés autour de l'hôpital. L'objectif est donc d'éliminer ces moustiques qui sont susceptibles d'avoir pu piquer les touristes porteurs de la dengue. Et donc d'avoir récupéré les virus. Virus qu'ils peuvent théoriquement ensuite redonner à d'autres personnes via une piqure.

Le trajet du 4/4 de démoustication ce vendredi matin à Bergerac - Préfecture de la Dordogne

C'est la troisième opération de démoustication autour de Bergerac en un mois ! Le premier cas de dengue importé avec déjà nécessité une démoustication autour de l'hôpital.

La préfecture précise cependant qu'aucun cas de contamination par le moustique tigre n'a été recensé directement en Dordogne, aucun cas autochtone donc. Et que ces nouvelles opérations de démoustication n'ont aucun rapport avec celles organisées les 2 et 26 juillet derniers.