Bergerac : il ouvre la première boutique de Dordogne dédiée au CBD, un dérivé du cannabis

Bergerac, France

Une boutique entièrement dédiée au chanvre vient d'ouvrir à Bergerac. "Histoire de graines" a ouvert à la rentrée au 10 Grand rue et propose principalement des produits à base de CBD, ou cannabidiol. Il s'agit d'une substance qu'on trouve notamment dans le chanvre ou dans le cannabis, qui est réputé pour ses vertus apaisantes, mais qui n'a pas d'effet psychotrope, contrairement au THC.

La boutique ne s'adresse d'ailleurs pas du tout aux fumeurs de joints. La devanture, comme l'intérieur, sont décorés sobrement, avec des murs clairs, quelques plantes vertes et des étagères en bois remplies de produits à base de chanvre bio : des cosmétiques, des liquides à vapoter, des infusions... Mais rien ne contient du cannabis, prévient le patron, Antoine Betbeder : "Je n'ai aucun produit avec du THC dedans. On utilise le CBD justement parce que la substance n'a pas d'effet psychotrope, mais parce qu'elle a des vertus plus ou moins thérapeutiques selon les cas".

"Ça n'a rien à voir avec du cannabis"

Le cannabidiol est surtout utilisé contre le stress, l'anxiété, ou comme anti-douleur. "J'ai beaucoup de clients qui ont de la polyarthrite, de la fibromyalgie, des problèmes de sommeil, des migraines... donc ça n'a rien à voir avec le cannabis !", poursuit Antoine Betbeder. Ses clients sont d'ailleurs plutôt âgés. Certains étaient déjà habitués au CBD et l'achetaient sur internet avant l'ouverture de la boutique. D'autres s'y mettent par curiosité et parce qu'ils ont trouvé le magasin en bas de chez eux. "Je souffre de douleurs chroniques au dos et comme je ne suis pas soulagée par la pharmacie allopathique, je me dis qu'un produit naturel peut peut-être soulager mes douleurs", explique par exemple France, qui visite la boutique pour la première fois.

Le patron de la boutique Histoire de graines de Bergerac, Antoine Betbeder. © Radio France - Adèle Bossard

Le patron, Antoine Betbeder, a eu l'idée de lancer sa boutique après une expérience personnelle. "Mon père a eu un cancer l'année dernière, il était sous chimio et radio-thérapie, bourré de médicaments, confie-t-il. Et en voulant soulager les douleurs, les effets secondaires des médicaments, j'ai vu que le CBD jouait beaucoup et ça l'a soulagé".

Une boutique de la même enseigne doit aussi ouvrir le 30 octobre dans le centre-ville de Périgueux. Ce commerce est aujourd'hui légal mais Antoine Betbeder regrette que les vertus de ses produits ne soient pas encore reconnues en France. "Dans la plupart des pays d'Europe, ce sont des produits qui sont vendus sous forme thérapeutique parce qu'ils ont des vertus prouvées et reconnues pour certaines pathologies. Mais on est les derniers de la classe, comme d'habitude." L'expérimentation de l'usage médical du cannabis fait d'ailleurs partie du projet de budget de la sécurité sociale 2020.

Certains des produits à base de CBD proposés. © Radio France - Adèle Bossard