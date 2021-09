Bergerac installe des cendriers urbains pour faire la guerre aux mégots

Ne jetez plus vos mégots par terre à Bergerac ! La mairie installe progressivement des colonnes à mégots un peu partout dans la ville. D'ici 2023, 210 mégotiers devraient être implantés.

A l'occasion du World Clean Up Day, la journée mondiale du nettoyage de la planète ce week-end, la mairie de Bergerac a annoncé l'installation de cendriers urbains. Pendant trois ans, 210 mégotiers (70 chaque année) vont être installés dans la ville pour inciter les habitants à ne plus jeter leur fin de cigarette sur la voie publique.

Ces mégotiers ressemblent comme deux gouttes d'eau aux poteaux installés le long des trottoirs. La seule différence : un petit trou avec un cendrier pour déposer vos mégots. Si vous faites un petit tour dans le centre ville de Bergerac, vous verrez des colonnes à mégots place du Maréchal de Lattre de Tassigny ou rue de la Résistance au coin du tribunal judiciaire.

Des amendes dès 2022

Il fallait agir car il y a trop de mégots par terre selon le maire de Bergerac Jonathan Prioleaud : "Aujourd'hui, soit ils sont ramassés par les balayeuses soit par nos agents quand il balaie la rue mais ils sont mélangés avec les autres détritus. Là, on va crée une vraie filière de recyclage". Il ajoute : "On passera ensuite à une partie plus répressive en 2022 car nous allons verbaliser les gens qui jettent leurs mégots par terre."