Bergerac : l'Aqualud ferme son grand bassin après des dégâts suite aux orages

Des orages et beaucoup de dégâts. Dans la nuit du 14 au 15 août, 3.300 impacts de foudre ont été relevés en Dordogne. A la piscine Aqualud de Bergerac, les pompes ont cessé de fonctionner suite à une coupure d'électricité.

Une eau plus conforme aux normes sanitaires

Ce mercredi 16 août, l'eau du grand bassin n'était plus conforme aux normes sanitaires et les vannes étaient touchées : "L'eau commençait à se vider, il ne restait plus grand-chose", indique Elise Joseph du service communication de l'Aqualud. Le grand bassin de 25 mètres a donc été vidé mercredi 16 août : "Il n'était pas question de remplir le grand bassin pour le vider deux semaines après lors de la vidange annuelle". Le grand bassin sera vidangé plus tôt et réouvrira la 28 août.

Des tarifs divisés par deux

D'ici là le petit bassin, le fond mobile, la pataugeoire et l'espace Bien-être restent ouverts avec des tarifs divisés par deux. La vidange annuelle est toujours prévue le 4 septembre, mais la piscine réouvrira le 19 septembre au lieu du 24 septembre, car le grand bassin aura été déjà été vidangé.

Selon Elise Joseph, la réduction du tarif aura des conséquences financières mais il n'y aura pas de grosses pertes puisque la vidange était déjà prévue.