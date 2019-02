Bergerac : les gilets jaunes ont à nouveau filtré la circulation sur le rond-point de Creysse

Les gilets jaunes de Bergerac ont à nouveau filtré la circulation au rond-point de Creysse ce lundi matin. Une opération surprise, plus d'un mois après les derniers blocages. Ils ne sont pas du tout convaincus par le grand débat national et protestent contre la nouvelle loi alimentation

Bergerac, France

Blocage du rond-point à Creysse - Photo : gilets jaunes de Creysse

Les gilets jaunes sont arrivés vers 3h45 du matin. Ils ont installé des poubelles, et fait un feu au centre du rond point. Puis ils ont commencé à arrêter les camions vers 5h, et pendant plus de trois heures, jusqu'au lever du soleil. Les policiers leur ont ensuite demandé d'arrêter les opérations.

Et si les gilets jaunes ont repris les opérations de filtrage, c'est aussi pour protester contre la reprise de la hausse des carburants disent-ils, mais aussi contre le grand débat national.

"Ce qui nous a remotivé, c'est un ensemble. L'augmentation du carburant, de certaines taxes. On nous baisse d'un côté, on nous remonte de l'autre. Il faut se remettre en action, et en action sévère, on ne va pas baisser les bras" dit Laurent, un gilet jaune

Les gilets jaunes de Creysse ont filtré à nouveau la circulation © Radio France - Antoine Balandra

D'autres sont très critiques envers le grand débat national, qui a tendance disent-ils, à éclipser la mobilisation des gilets jaunes.

"On a l'impression qu'ils veulent gagner du temps, avec le référendum aussi. Macron voit qu'il gagne des points sur le dos des gilets jaunes aux prochaines européennes, alors il en profite" résume Arnaud

Autre grief des gilets jaunes : la loi alimentation, qui va voir certains produits de base alimentaires augmenter. "On nous prend vraiment d'une main ce qu'on nous donne de l'autre" dit un gilet jaune

Sur le campement des gilets jaunes de Creysse © Radio France - Antoine Balandra

Les gilets jaunes de Creysse promettent en tout cas de re-bloquer la circulation dès ce mardi matin. Et tant qu'il le faudra pour être entendus.