Bergerac traité contre le moustique tigre à cause d'un cas de dengue

Bergerac, France

Un traitement insecticide contre le moustique tigre sera pulvérisé à Bergerac le mardi 2 juillet, entre 5 heures et 6 heures par l'Entente interdépartementale de démoustication Méditerranée. Elle est mandatée par le département et est conforme au plan anti-dissémination du chikungunya, de la dengue et du Zika.

Opération de démoustication conforme au plan national

L'Agence régionale de santé prend ces précautions car une personne contaminée par la dengue a habité à Bergerac pendant quelques jours entre le 14 et le 19 juin dernier. L'objectif, annonce l'ARS, est "d'éliminer tous les moustiques tigres présents dans les lieux fréquentés par le cas de dengue" car ces moustiques tigres pourraient être infectés par la dengue s'ils ont piqué cette personne.

L'insecticide, la deltaméthrine, est pulvérisé à un dosage "très faible" assure l'ARS, soit 1 gramme p)ar hectare.

Des précautions à prendre pour les habitants de Bergerac

Durant l'opération de démoustication, les habitants de Bergerac sont invités à "fermer les fenêtres" qui donnent sur la rue et la voie publique, "ne pas se tenir à proximité de l'engin" qui pulvérise le produit, "rentrer le linge, les jouets des enfants et les aliments qui se trouveraient à l'extérieur" et enfin "attendre trois jours et laver les fruits et les légumes du jardin avant de les consommer".